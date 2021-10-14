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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأفضل طوال 10 سنوات.. رونالدو يرشح بنزيما للفوز بالكرة الذهبية

رونالدو وبنزيما
رونالدو وبنزيما

كشف رونالدو نازاريو أسطورة كرة القدم البرازيلية، عن مرشحه للفوز بجائزة الكرة الذهبية “بالون دور” كأفضل لاعب في العالم عن عام 2021.

 

ورشح رونالدو، الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد الإسباني للفوز بالبالون دور.

 

ونشر رونالدو صورة تجمعه ببنزيما عبر حسابه الشخصي على موقع “ إنستجرام”، معلقًا:"بنزيما هو بلا شك مرشحي المثالي للتتويج بالكرة الذهبية."

 

وأضاف: "لقد كان أفضل مهاجم بمستوى مذهل منذ 10 سنوات وفاز بالفعل بكل شيء.. أليس كذلك؟".

 

يذكر أن رونالدو نازاريو فاز بجائزة الكرة الذهبية “ بالون دور” مرتين، عامي 1997، 2002.

 

كشفت مجلة "فرانس فوتبول"، يوم الجمعة الماضي، عن أسماء المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2021، وذلك من خلال قائمة ضمت 30 لاعبًا.

 

وضمت القائمة 30 لاعبًا، وهم كل من: "ميسي – رونالدو – ليفاندوفسكي – سواريز – نيمار – بنزيما - دي بروين – جورجينيو – دياز – برونوـ كين – هالاند – كانتي – فودين – رياض محرز – لوكاكو – مبابي – ازبيلكويتا ".

 

كما ضمت القائمة: "باريلا – بونوتشي – كيليني – دوناروما – كاير – لاوتارو – مودريتش – مورينو – ماونت – بيدري – محمد صلاح – رحيم ستيرلينج ".

 

محمد صلاح صلاح كريم بنزيما فرانس فوتبول رونالدو ريال مدريد الإسباني

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