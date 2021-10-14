الهلال الأحمر: تنظيم حملة للتطعيم ضد كورونا في بركة السبع بالمنوفية

أعلن محمد موسى، رئيس جمعية الهلال الأحمر بالمنوفية، اليوم الخميس، تنظيم حملة للتطعيم ضد فيروس كورونا بالتعاون مع مديرية الشئون الصحية، وتحت رعاية محافظ المنوفية؛ وذلك بمجمع العراقى ببركة السبع من الساعة العاشرة صباحا وحتى السادسة مساءً.

يأتي هذا انطلاقا من دورها المجتمعي الذي تقوم به لتوفير الرعاية الطبية والصحية لجميع فئات المجتمع من أبناء وأهالي المحافظة بهدف تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة لهم.



كما أشار رئيس جمعية الهلال الأحمر بالمنوفية إلى وجود فريق من المتطوعين بالحملة سيتولى تسجيل المواطنين الذين لم يسبق تسجيلهم لتلقي اللقاح لضمان تطعيم أكبر عدد من الفئات المستهدفة حفاظا على الصحة العامة للمواطنين .



ومن جانبه، أكد محافظ المنوفية، ضرورة الاستمرار في تنظيم الحملات والقوافل الطبية لتطعيم المواطنين بلقاحات فيروس كورونا وتقديم الخدمات الطبية اللازمة لهم.

وناشد جموع المواطنين بضرورة الإسراع بالتسجيل لتلقي اللقاح، مشيداً بالدور الرائد الذي تقوم به جمعية الهلال الأحمر المصري في تقديم الخدمات الصحية ودعم القطاع الطبي للارتقاء بمستوى الخدمات العلاجية والطبية التي تقدم للمواطنين.