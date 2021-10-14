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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بـ قائمة 21 لاعبا.. بيراميدز يصل ملعب عزام لأداء أول تدريباته في تنزانيا

فريق بيراميدز
فريق بيراميدز

وصلت بعثة فريق نادي بيراميدز إلى استاد نادي عزام بالعاصمة التنزانية دار السلام استعدادا لخوض أول التدريبات مع بداية المشوار في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية يوم السبت المقبل.

ويلتقي بيراميدز مع عزام التنزاني في مباراة الذهاب من دور الـ٣٢ من الكونفدرالية  بملعب عزام في الثانية من ظهر السبت على أن تقام مباراة الإياب بملعب الدفاع الجوي بالقاهرة يوم ٢٣ أكتوبر الجاري.

وشملت القائمة المختارة ٢١ لاعبا على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - مهدي سليمان - يوسف نادر

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - علي جبر - أسامة جلال - أحمد سامي - محمد حمدي - أحمد فتحي

خط الوسط: عمر جابر - إيريك تراوري - إسلام عيسى - رمضان صبحي - أحمد توفيق - نبيل دونجا - إبراهيم حسن - إبراهيم عادل - عماد ميهوب - عبد الرحمن صميدة

خط الهجوم: محمود وادي - دودو الجباس

وطبقا لتعليمات الاتحاد الأفريقي فإنه في حال إقامة المباريات على ملعب من النجيل الصناعي يحق للفريق الضيف خوض تدريبين على ذات الملعب لاعتياد أرضيته وبالتالي سيخوض بيراميدز التدريبات يومي الخميس والجمعة على نفس ملعب اللقاء.

وقرر إيهاب جلال المدير الفني لبيراميدز خضوع الفريق لمحاضرة بالفيديو مساء اليوم في مقر فندق الإقامة لشرح بعض النقاط للاعبين استعدادا لتقديم انطلاقة قوية في كأس الكونفدرالية والعودة بنتيجة جيدة تضع الفريق في موقف مميز قبل لقاء الإياب بالقاهرة.

بيراميدز عزام التنزاني نادي بيراميدز الكونفدرالية بيراميدز ضد عزام

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