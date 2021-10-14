بطعنة مطواة.. إصابة طالب في مشاجرة بالمنوفية

أصيب طالب بالصف الثالث الثانوى الصناعي بمدينة السادات بطعن نافذ في الصدر اثر مشاجرة مع أحد الأشخاص.

وتلقي مدير أمن المنوفية إخطارا من مركز شرطة السادات بإصابة " خ.ا " طالب في الصف الثالث الثانوي الصناعي بمدينة السادات، اليوم الخميس لطعنة نافذة في الصدر.

وبالفحص تبين قيام " م.ا " بطعنة بمطواة اثر مشاجرة بينهما حيث تم نقله إلي مستشفي السادات.

وألقت قوات الشرطة القبض علي المتهم بطعن الطالب وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وأكد مصدر بمديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، أن الطالب لم يحضر اليوم في المدرسة وتم تسجيله غياب ونشبت المشاجرة بعيدا عن المدرسة.