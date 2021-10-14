الحريري: اتقوا الله بلبنان وأهله يكفيهم ما يعانون من أزمات

أعرب رئيس الوزراء اللبناني الأسبق سعد الحريري، اليوم الخميس، عن استنكاره وإدانته لأحداث العاصمة اللبنانية بيروت.

وقال الحريري في بيانه: "إن ما حدث اليوم في بيروت من مشاهد اطلاق نار وقذائف وانتشار للمسلحين اعادنا بالذاكرة لصور الحرب الأهلية البغيضة، هو أمر مرفوض بكل المقاييس، ومستنكر ومدان بأشد التعابير والكلمات".

وأضاف: "اننا اذ نتقدم بالتعازي لاهالي الضحايا الذين سقطوا ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى، نناشد الجميع اعتماد الحوار وسيلة لحل المشاكل ورفض الانجرار الى الفتنة التي قد تجر البلاد الى ما لا يحمد عقباه".

وتابع: "اننا ندعو الجيش والقوى الأمنية إلى اتخاذ أقصى الإجراءات والتدابير لمنع كل أشكال اطلاق النار، وتوقيف المسلحين وحماية المدنيين ومنع الاعتداء عليهم وحماية الممتلكات العامة والخاصة والحفاظ على السلم الاهلي".

وأشار إلى أن: "لعل ما حصل اليوم على بشاعته يشكل صحوة ضمير للجميع بعدم اللعب بالسلم الأهلي والى احترام الدستور وتطبيق القوانين والحفاظ على الدولة ومؤسساتها التي هي حاضنة لجميع اللبنانيين".

واختتم تعليقه قائلا: "اتقوا الله بلبنان وأهله يكفيهم ما يعانون من أزمات".