الأوقاف : تجديد إيفاد الشيخ أكمل زكي عبد المجيد السيد إلى كينيا

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم الخميس، تجديد إيفاد : الشيخ أكمل زكي عبد المجيد السيد – إمام وخطيب بأوقاف الشرقية ، للعمل بالجمعية الإسلامية بكيجادو بدولة كينيا .

وزير الأوقاف يبحث التعاون مع أمين عام المؤتمر الإسلامي الأوروبي

استقبل الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الدكتور محمد البشاري أمين عام المؤتمر الإسلامي الأوروبي وعضو المجلس التأسيسي للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء اليوم الخميس بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية , لمناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وخلال اللقاء أهدى وزير الأوقاف الدكتور محمد البشاري أحدث مطبوعات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ووزارة الأوقاف التي تسعى إلى نشر صحيح الدين ومواجهة الفكر المتطرف كتاب : "الجاهلية والصحوة" الذي يبين بالحجة والبرهان والدليل القاطع مدى تحريف الجماعات الإرهابية والمتطرفة الكلم عن مواضعه ، وليِّها أعناق النصوص ، واجتزائها من سياقها ، واللعب بمدلول بعض الألفاظ وتحميلها ما لا تحتمل من الدلالات الخاطئة .

من جانبه أشاد الدكتور محمد البشاري بجهود وزير الأوقاف وإصدارات وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية وبخاصة في مواجهة الفكر المتطرف .

من لهم حق دخول الاختبار الشفوي من خطباء المكافأة

أعلنت الأوقاف، أسماء من لهم حق دخول الاختبار الشفوي من خطباء المكافأة المتقدمين للحصول على بند التحسين (المجموعة الثانية) ، وذلك بمسجد النور بالعباسية في تمام الساعة العاشرة صباحًا، علمًا بأنه لن يسمح بدخول الاختبار إلا بصورة الرقم القومي، وإفادة معتمدة من المديرية بأن شروط المسابقة تنطبق عليه ، على النحو التالي :

السبت الموافق 13 / 11 / 2021م

م - الاسم - المديرية

1.مصطفى عبدالعال محمود عبد الصمد - سوهاج

2.عيسى محمد حسين أحمد - سوهاج

3.محمد شعبان السيد بدوي - سوهاج

4.محمد عبدالجليل أحمد الفقي - البحيرة

5.فهد محمد عبد العزيز أحمد - سوهاج

6.مؤمن كمال محمد الجالس - سوهاج

7.محمود عنتر أحمد علي - سوهاج

8.محمد مختار محمد دحروج - البحيرة

9.مدحت صلاح سعد الدين عبد المقصود - سوهاج

10.محمود سمير احمد عبد الله - الشرقية

11.علاء محمد سعد مبروك - البحيرة

12.محمد جلال عبده ندا - البحيرة

13.محمد إبراهيم محمد موسي الشيخ - البحيرة

14.حسين السيد علي عبد العال السيد - الشرقية

15.جلال سعيد جلال عبد المجيد ابو فراج - البحيرة

16.محمود عزت سعد الدين - سوهاج

17.أحمد عطية عبد الهادى سعد - الشرقية

18.عاطف عبد الحفيظ محمد حسان - سوهاج

19.محمود سعيد مصطفي رخا - البحيرة

20.أيمن يوسف عبد المحسن منصور - القليوبية

21.السيد محمد عيسى محمد - الشرقية

22.محمود ابراهيم السيد أحمد مكي - الشرقية

23.عبدالله محمد محمد السيد - الشرقية

24.إسلام سعد عبد العال عبد ربه - سوهاج

25.محمد زكى حميدة محمد - البحيرة

26.العارف عبد الرحمن محمد عبد الرحيم - سوهاج

27.محمد محمود احمد محمد - الشرقية

28.مصطفى فضيل على عبدالحليم - سوهاج

29.محمد عرفة عبدالسميع فراج - سوهاج

30.احمد شرفاد جمعة شرفاد - البحيرة

31.عبد الغنى صبحى عبد الغنى عماره - البحيرة

32.على محمود على السيد ابو شاهين - البحيرة

33.عبد القادر بطيخ محمود فرج - سوهاج

34.محمد سليمان محمد ابوزيد - سوهاج

35.محمد ابراهيم محمد سليم - الشرقية

36.هليل سعد عبدالحميد الجبالى - البحيرة

37.ابراهيم سليمان محمد سليمان الصعيدي - الشرقية

38.أحمد منصور سعد محمد - البحيرة

39.شعبان عبد القادر بسيوني عبد الحميد - البحيرة

40.محمد سليم محمد احمد - الشرقية

41.محمد شعبان محمد عبدالحليم - البحيرة

42.محمد عطيه حسين ابوزيد - البحيرة

43.السيد صبحي السيد محمد سالم - البحيرة

44.محمد محمود خضيرى عوض - سوهاج

45.محمود العدوى سعد إبراهيم فضل الله - الشرقية

46.محمد رزق الصافي عبدالمطلب - البحيرة

47.محمد فرغل محمد عبدالمحسن - سوهاج

48.احمد محمود عبدالوهاب محمد - الشرقية

الأحد الموافق: 14 / 11 / 2021م

1.محمد عبد المنعم سعد محمد رضوان - البحيرة

2.محمود محمد نور الدين علي - سوهاج

3.على السيد علي عبد العال السيد - الشرقية

4.شيبه الحمد أحمد شيبه الحمد أحمد - سوهاج

5.نادر محمد عبدالسلام بدر - البحيرة

6.أحمد حسين أحمد خليل - سوهاج

7.محمد على محمود أحمد - سوهاج

8.وائل أحمد عبد الرازق السيد - الشرقية

9.محمد فتحي حسين ابو حسين - البحيرة

10.حافظ عبدالوهاب عبدالفتاح عبدالله - البحيرة

11.علاء محي الدين محمد عبد الرحمن - البحيرة

12.حماصه سمير السيد محمد التومي - البحيرة

13.مصطفي عبد الغني عبد السلام فرج - البحيرة

14.إبراهيم بدوي عطيه بدوي - البحيرة

15.احمد رجب إبراهيم منصور - البحيرة

16.هيثم رمضان عبدالستار رمضان - البحيرة

17.على اسماعيل محمد شعيب - الشرقية

18.أحمد أبو الفتوح ابو الحمد على - سوهاج

19.عبدالوهاب عطيه عبدالوهاب عطيه - الشرقية

20.الحسن عمر أحمد سلطان - سوهاج

21.كرم محمد علي - سوهاج

22.مدحت مبروك كامل محمد خيرالله - البحيرة

23.محمد صميده حسين محمد - الشرقية

24.أسامة البدرى السيد أحمد - سوهاج

25.أحمد محمود عبد اللطيف محمد - سوهاج

26.بشير امين عبد السلام عبسوي - الشرقية

27.الرشيدي محمد متولى الدسوقي - الشرقية

28.أحمد عبدالله محمد - البحيرة

29.سيف الاسلام عبدالجيد مغوار بساط - البحيرة

30.عبدالله محمد عبدالله عبد الله عامر - البحيرة

31.أسامة محمد سالم علي - سوهاج

32.رأفت محمد حسين عبدالمجيد الحمورى - البحيرة

33.أحمد محمد جابر مزر - البحيرة

34.أحمد السيد محمد سليمان - سوهاج

35.عمر أحمد عبد العزيز محمد - سوهاج

36.شريف محمد السيد عبد الله - الشرقية

37.أحمد حلمي لبيب عطالله - البحيرة

38.محمد عبدالسلام عبدالحميد البحيرى - البحيرة

39.فرغل مكين فرغل علي - سوهاج

40.مصطفى خالد محمد خالد - البحيرة

41.محمد عاطف عبدالله محمد - سوهاج

42.رمضان رزق محمد أحمد - البحيرة

43.محمد إبراهيم سليمان عبد النبي - البحيرة

44.عبدالاخر عباس عمر محمد - سوهاج

45.احمد السيد محمد الصغير محمد الذكى - الشرقية

46.أسامة عبدالقادر محمود إسماعيل - الشرقية

47.محمد سعيد عبدالعال على محمد - الشرقية

48.عبد السلام محمد السيد إبراهيم - سوهاج

49.تامر العدوى سعد إبراهيم - الشرقية

50.إبراهيم أحمد إبراهيم إبراهيم علي - الشرقية