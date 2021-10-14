بعثة الأهلي تغادر إلى النيجر لملاقاة الحرس الوطني في دوري الأبطال.. صور

غادرت مطار القاهرة الدولي، بعد عصر اليوم، بعثة النادي الأهلي، متوجهة إلى النيجر، على متن رحلة خاصة، وذلك استعدادا لمواجهة الحرس الوطني بذهاب دور الـ32 لدوري الأبطال الإفريقي، المقرر لها عصر السبت المقبل، فى انطلاقة رحلة المارد الأحمر لحصد اللقب الإفريقي للموسم الثالث على التوالي.

وأنهت سلطات مطار القاهرة الدولي، إجراءات سفر بعثة الأهلي من خلال مبنى الركاب 3 بالمطار، وسط التزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة، حيث غادرت البعثة على متن رحلة خاصة تابعة للشركة مصر للطيران الوطنية مصر للطيران رقم MS3040، متوجهة إلى العاصمة النيجرية نيامي.

وأعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قائمة الفريق المسافرة، لمواجهة الحرس الوطني في النسخة الجديدة بدوري أبطال إفريقيا، حيث تضم قائمة الأهلي١٩لاعبًا وهم: (علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء، ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا، وحمدي فتحي ومحمد شريف ووليد سليمان وأيمن أشرف، وبدر بانون وأليو ديانج وعمرو السولية وعلي معلول، ومحمد محمود وأكرم توفيق، وطاهر محمد طاهر ومحمد هاني وأحمد نبيل كوكا).



وشهدت القائمة استبعاد صلاح محسن وحسين الشحات ومحمد الشناوي ومحمود وحيد ومحمود متولي ومحمد مجدي أفشه ولويس ميكسيوني وبيرسي تاو وحسام حسن وكريم فؤاد وعمار حمدي واحمد عبدالقادر لعدم القيد.

ويواجه الأهلي الحرس الوطني بطل النيجر على استاد الجنرال سيني كونتشي بالعاصمة نيامي في الخامسة والنصف يوم السبت المقبل في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

بعثة الأهلي تغادر إلى النيجر

بعثة الأهلي تغادر إلى النيجر

بعثة الأهلي تغادر إلى النيجر