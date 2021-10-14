على متن 82 رحلة.. مصر للطيران نقلت اليوم أكثر من 8 آلاف راكب

سيرت الشركة الوطنية مصر للطيران على مدار اليوم، الخميس، 82 رحلة جوية تنقل على متنها أكثر من 8 ألاف راكب مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات؛ للوقاية من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

ونظمت مصر للطيران، على مدار اليوم 82 رحلة جوية بمعدل 58 رحلة دولية إلى كل من تورنتو، الكويت، ندجامينا، كازبلانكا، لاجوس، أكرا، تونس، دوالا، الدوحه، أثينا، مدريد، لندن، ميلانو، نيويورك، باريس، أبوجا، دبي، إسطنبول، امستردام، فرانكفورت، بروكسل، أبوظبي، موسكو، ميونيخ، بغداد، البحرين، الخرطوم، لارناكا، عمَان، بيروت، الشارقة، نيروبي، جوهانسبرج، عنتيبي، أديس أبابا، أسمرة.

كما سيرت مصر للطيران، 21 رحلة داخلية الى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان وبرج العرب وأبو سمبل، و 3 رحلات شحن جوي تنقل جميع هذه الرحلات 8485 راكبا .

وتلتزم مصر للطيران بقرار الحكومة المصرية، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويشمل ذلك المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

كما يمكن للقادمين مباشرة على متن رحلات مصر للطيران أو الرحلات الأجنبية أو الخاصة، إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم وطابا فقط بإجراء تحليل PCR فور وصولهم المطار مقابل 30 دولارا في حال عدم إحضاره شهادة الـPCR معه، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.