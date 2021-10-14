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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نوستالجيا | زي النهاردة.. مصر تكتسح تنزانيا بخماسية فى تصفيات أمم إفريقيا

صدى البلد

شهد يوم الجمعة الموافق 14 أكتوبر عام 1994 اكتساح منتخب مصر الوطني نظيره منتخب تنزانيا بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد.

وحقق منتخب مصر الوطني فوزا علي نظيره منتخب تنزانيا بخمسة أهداف مقابل هدف فى المباراة التى جمعت بينهما علي ملعب ستاد القاهر و في الجولة الثانية من المجموعة الرابعة لتصفيات كأس الأمم الأفريقية والتي أقيمت في جنوب أفريقيا للمرة الاولي.

منتخب مصر الوطني أصحاب الأرض تقدم بهدف في الشوط الأول أحرزه أحمد الكاس بعد 12 دقيقة من بداية المباراة مستغلا عرضية ياسر ريان.

ثم عاد النجم الاسكندراني الأسمر أحمد الماس ليضيف هدفا ثاني في مطلع الشوط الثاني بعد مرور سبع دقائق من صاروخ يساري سكن في المقص الأيمن لمرمي الضيوف.

منتخب تنزانيا نجح فى تضييق الفارق بعدها مباشرة بهدف في الزاوية الضيقة لـ نادر السيد الذي أصبح الحارس الأساسي بعد تقديم أحمد شوبير لاعتذار مكتوب عن عدم اللعب قبل المباراة مباشرة اعتراضا علي جلوسه احتياطيا.

أحرز هدف الضيوف بوري سواليهي في الدقيقة العاشرة لكن البديل وليد صلاح الدين سجل الهدف الثالث بمهاره فرديه في الدقيقة 19 بعد أن "طرقع" ظهر أحد مدافعي الفريق التنزاني علي حد تعبير محمد حسام الدين معلق المباراة في التليفزيون المصري.

حسام حسن كان له نصيب من التسجيل حينما أحرز الهدف الرابع من ضربة جزاء في الدقيقة 37 قبل أن يساهم في صنع الهدف الخامس الذي أحرزه اسلام فتحي لاعب الوسط في الدقيقة 39  ليحقق لاعبو الهولندي نول دي راوتر أول فوز لهم في مشوار التصفيات الطويل رافعين رصيدهم الي أربع نقاط بعد تطبيق نظام الثلاث نقاط الجديد.

مثل منتخب مصر في هذه المباراة كل من :

نادر السيد فى حراسة المرمى
ابراهيم حسن
هانى رمزى
مصطفى رياض
هيثم فاروق
احمد نخلة
احمد حمودة
اسلام فتحي
ياسر ريان (وليد صلاح الدين)
احمد الكاس (احمد العجوز)
حسام حسن

منتخب مصر منتخب تنزانيا الأمم الأفريقية أحمد الكأس نادر السيد حسام حسن نوستالجيا

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