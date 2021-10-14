الولايات المتحدة تقدم 5 ملايين دولار إلى مصر لمواجهة كورونا

أعلنت الحكومة الأمريكية، عبر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، تقديم أكثر من 5 ملايين دولار كمساعدات عاجلة لمصر لمواجهة جائحة كورونا، وذلك بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي ووزارة الصحة والسكان المصرية.

ووفقا للحكومة الأمريكية، ستدعم هذه المساعدة العاملين الصحيين في إعطاء اللقاحات وتقوية سلسلة توريد اللقاحات لضمان الوصول العادل في جميع أنحاء مصر، كما سيعمل التمويل على تعزيز قدرة النظام الصحي في مصر على الوقاية من فيروس كورونا واكتشافه والاستجابة له ولتهديدات الصحة العامة المستقبلية.

وقال السفير الأمريكي لدى مصر جوناثان كوهين: "هذا الدعم الإضافي البالغ 5 ملايين دولار لمواجهة فيروس كورونا يؤكد مجددًا التزام الحكومة الأمريكية بدعم مصر خلال الأزمة الصحية العالمية"، مضيفا: "تعمل الولايات المتحدة ومصر جنبا إلى جنب لمحاربة فيروس كورونا. في بداية الوباء، أرسلت مصر إمدادات طبية إلى الولايات المتحدة. وفي الأسبوع الماضي، كان من دواعي سروري أن أرحب بوصول 1.6 مليون جرعة لقاح من شركة فايزر إلى مصر".

وقالت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد: ""أود أن أشكر حكومة الولايات المتحدة على دعمها وتعاونها الطويل الأمد، خاصة خلال جائحة كورونا، كما إننا نقدر التضامن الدولي خلال فترة هذه الأزمة".

وأضافت: "في الأسبوع الماضي، تلقينا أول شحنة من تبرعات لقاح فايزر من الولايات المتحدة من خلال مبادرة كوفاكس، مما سيساعد المصريين على البقاء بصحة جيدة خلال هذا الوقت الصعب. ولدى الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ووزارة الصحة والسكان تاريخ طويل من التعاون في قطاع الصحة، وأنا أتطلع إلى مزيد من التعاون في السنوات القادمة".

وقدمت الحكومة الأمريكية، من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، الآن أكثر من 55 مليون دولار كمساعدة لمكافحة فيروس كورونا لمصر منذ بدء الوباء، ووصلت بالفعل إلى ما يقرب من 18 مليون شخص بالدعم الصحي والاقتصادي.