عبدالله رشدي يثير الفتنة بفتوى تحريم المشاركة في بطولات كمال الأجسام |فيديو

شيخ التريند

عرضت قناة العربية تقريرًا عن فتوى تحريم المشاركة بمسابقات كمال الأجسام التي تثير جدلًا واسعا في مصر ، حيث صدرت هذه الفتوى من الداعية المصري عبدالله رشدي ووجدت هذه الفتوى جدلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي وخصوصًا انها جاءت بالتزامن مع إعلان فوز " بيغ رامي" ببطولة مستر أولمبيا .





وأفاد التقرير ، أن الداعية عبدالله رشدي غرد عبر حسابه على توتير :" لا يجوز للرجل المشاركة في بطولات كمال الأجسام التي يشترك للمشاركة فيها إبداء شئ من العورة التي أمر الشرع بسترها ،مارس من الرياضة ما شئت دون أن تخرق ضوابط الشرع الشريف ".



وذكر التقرير ، أن نشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي شنوا هجومًا على رشدي قائلين أنه اختار الوقت الذي يثير فيه الفتنة بين الناس واعتبروا تغريدته نوعًا من أنواع ركوب التريند حتى أن البعض يصفه بـ " شيخ التريند" وهدفه الوحيد زيادة عدد المتابعين وجمع الإعجابات .



وقال عبد الغني الهندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية :" الدعوة إلى الله تكون في اي وقت .. لماذا تؤجلها " .



وقال الدكتور بهي الدين مرسي الكاتب والباحث :" المنظور الضيق الذي ينظر منه الشيخ رشدي حول عورة الرياضي بيغ رامي غير مقبول وتعكس ضيق منظوره ".



فتوى تحريم المشاركة بمسابقات "كمال الأجسام" تثير جدلاً واسعاً في مصر - YouTube