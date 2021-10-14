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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

تفاجأ بوجود 100 أفعى أسفل منزله.. وتحذير عاجل من منظمة إنقاذ الزواحف

أفعى
أفعى

من النادر رؤية كم كبير من الأفاعي السامة في منطقة سكنية ، ولكن في إحدى المقاطعات الأمريكية تفاجأ رجل بوجود ما يزيد على 100 أفعى أسفل منزله في تجمع يعد الأكبر لها.

ووفقا لموقع ياهو نيوز الإخباري، أبلغ رجل عن وجود عدد كبير من الأفاعي أسفل منزله في مقاطعة سونوما بولاية كاليفورنيا الأمريكية عن اكتشافه عدد كبير من الأفاعي أسفل منزله، وبعد إبلاغه الشرطة تواصلت معه جمعية لإنقاذ الزواحف.

 

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وقال وولف مؤسس الجمعية ، إن هذه هي المرة الأولى التي يرى فيها الكثير من الأفاعي الجرسية في مكان إقامة واحد منذ أكثر من 30 عامًا من قيادة المنظمة غير الربحية،  وتابع أنه تم استدعاؤه إلى المنزل مع تقرير عن الزواحف الموجودة أسفل المبنى.

وصف وولف تجمع الأفاعي قائلا إن رؤية العديد من الأفاعي الجرسية الصغيرة معا يجعلها رائعة للغاية موضحا إن كمية الثعابين الموجودة تحت المنزل من المحتمل أن تكون بسبب وجودها في مثل هذه المنطقة الصخرية.

قال وولف إنه سيأخذ الثعابين  إلى المناطق التي يرحب بها، وقالت منظمة إنقاذ الزواحف بمقاطعة سونوما في منشور على فيسبوك في 2 أكتوبر إنه كان هناك ما مجموعه 22 أفعى جرسية كبيرة و 59 أفعى صغيرة تحت المنزل.

كذلك نشرت منظمة إنقاذ الزواحف في مقاطعة سونوما صوراً للثعابين على فيسبوك، مع تحذير للسكان الذين يرون ثعبانًا بضرورة الالتزام بالهدوء والاتصال بإنقاذ الزواحف أو مراقبة الحيوانات، وعدم اللجوء إلى قتلها لضرورة الحفاظ على التنوع البيئي.

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