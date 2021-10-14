تعرف على دور معمل متبقيات المبيدات التابع لوزارة الزراعة.. فيديو

كشفت الدكتورة هند عبد اللاه مدير معمل متبقيات المبيدات بوزارة الزراعة، تفاصيل اجتياز المعمل تجديد الاعتماد السنوي للأيزو.

وقالت هند عبداللاه في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز " :" معمل متبقيات المبيدات في غاية الأهمية للدولة المصرية، والاعتماد من الأيزو يأتي بعد تجديد وتطوير وإدخال متطلبات جديدة للأغذية".



وتابعت هند عبد اللاه : "معمل متبقيات المبيدات يحصل على دعم كبير من وزير الزراعة من اجل تنفيذ كل مهام معمل المتبقيات".

وأكملت هند عبد اللاه :" عمل معمل متبقيات المبيدات يصب في مصلحة المواطن ويتم متابعة الصادرات والواردات للدولة المصرية للتأكد من سلامة أي شحنة تتعلق بالأغذية قادمة إلى مصر".

ولفتت هند عبد اللاه : "نقوم بأعمال مراقبة المحاصيل الزراعية والخضروات في المزارع والأسواق المحلية لمتابعة الأسواق وسلامة الأغذية".