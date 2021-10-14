التنمية المحلية: نستهدف تدريب 27 محافظة على تطبيق قانوني انتظار المركبات والمحال العامة

قال خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن الوزارة استطاعت خلال الفترة الماضية تدريب ما يقارب من 423 كادرا بشريا، من قيادات الإدارات المحلية ومهندسي التنظيم والمسئولين عن المراكز على قانون تراخيص المحال العامة وانتظار المركبات.

وأكمل “خالد قاسم” خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “الحياة اليوم” المذاع على قناة “الحياة”،: الوزارة تستهدف تدريب 27 محافظة على آليات وطرق تطبيق قانوني انتظار المركبات في الشوارع رقم 150 لسنة 2020 وقانون المحال العامة 154 لسنة 2019، وذلك بنهاية الشهر الحالي، مشيرا إلى أنه تم تقسيم المحافظات إلى 6 مجموعات للتدريب على القوانين الجديدة.



واسترسل: تم الانتهاء من تدريب مجموعتين منهم بالفعل، وذلك بالتعاون مع وزارة التخطيط والشركة المنظمة.

وأوضح أن يوم الأحد الماضي شهد تدريب 66 كادر من المحافظات، داخل محافظة الجيزة، متابعا: الدفعة الثانية تم تدريبها داخل محافظة الغربية بإجمالي 150 كادر.

وأشار إلى أن الاحد القادم سيشهد تدريب العديد من المحافظات في الأسكندرية ومحافظات القناة، منوها بأن تدريب الكوادر البشرية يستهدف تطوير مهاراتهم.