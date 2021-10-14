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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا : استعادة الاتفاق النووي الإيراني بصيغته الأصلية الضامن لحقوق الجميع

سيرجي لافروف
سيرجي لافروف

ناقش وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الخميس، مع وزير نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان هاتفيا اليوم الخميس، خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني،

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها اليوم: "تم الحديث عن خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني، والتأكيد على أن استعادة العمل بالاتفاق النووي في صيغته الأصلية المتوازنة هو السبيل الصحيح والوحيد لضمان حقوق ومصالح جميع الأطراف المعنية".

كما قام الطرفان بتنسيق المواقف حول القضايا الرئيسية في جدول الأعمال الثنائي، والتي تمت مناقشتها خلال المحادثات بين الوزيرين في موسكو في الـ6 من أكتوبر الجاري.

ومن أبرز النقاط التي تناولها لقاء موسكو مطلع الشهر الجاري، هي التأكيد على أن المفاوضات بصيغة فيينا يجب أن تستأنف في أقرب وقت ممكن، وأنه لا جدوى من محاولات عدد من الدول ربط الحفاظ على خطة العمل الشاملة المشتركة بتنازلات إيران حول قضايا أخرى.

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