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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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البنك الزراعي: نستهدف تعظيم دور القطاع المصرفي وتحسين مستوى معيشة المواطنين

البنك الزراعي المصري
البنك الزراعي المصري

قال خالد بدر رئيس مجموعة الاتصال المؤسسي بالبنك الزراعي المصري، إن البنك الزراعي هو بيت الفلاح المصري، لافتا إلى أن مصرفه يدعم جهود القيادة السياسية لتطوير الريف المصري بشكل عام في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، .


وأضاف بدر في مداخلة هاتفية ببرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن قوافل البنك الزراعي المصري للتوعية ببرامجه وخدماته التمويلية والمصرفية والشمول المالي جابت القرى المشمولة بالمبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصري " حياة كريمة"، لافتا الى أن البنك يقدم العديد من القروض لتمويل المشروعات الصغيرة و متناهية الصغر والمتوسطة بهدف تعظيم دور القطاع المصرفي خدمة الاقتصاد الوطني وتحسين مستوى معيشة الأشخاص بتوفير خدمات مصرفية تناسب الجميع.


وتابع رئيس مجموعة الاتصال المؤسسي بالبنك الزراعي المصري، أن القوافل جابت العديد من قري الصعيد من بينها أسيوط وقنا ومن وجه بحري المنوفية والإسكندرية لتوعية المواطنين وتحسين مستوى معيشة السكان، ودعم الفلاحين وصغار المزارعين والمربين، مثل قروض المحاصيل الزراعية ،ومشروع البتلو ، وتطوير مراكز الألبان.
 


 

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