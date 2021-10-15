أخبار التعليم| وفد من وزارة الزراعة يزور جامعة جنوب الوادي.. افتتاح 40 معملا وورشة بجامعة الدلتا التكنولوجية

نشر موقع "صدى البلد" العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بـ جامعة حلوان |صور

نظمت لجنة مكافحة الفساد بجامعة حلوان ورشة عمل تدريبية لمديري الإدارات وموظفي الجامعة بالتعاون مع مركز التطوير الوظيفي والإدارة العامة للتنظيم والإدارة حيث تعد بداية لسلسلة من ورش العمل للتوعية بضرورة مكافحة الفساد والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

مدير إعداد القادة بـ جامعة حلوان: نعمل على تحقيق أهداف مصر 2030

ينظم معهد إعداد القادة التابع لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى بجامعة حلوان العديد من المعسكرات و البرامج و الدورات التدريبية بهدف تنمية قدرات شباب الجامعات المتميزين و توسيع فكرهم و اكتشاف المواهب .

مدير تعليم القليوبية يتفقد المدرسة المصرية اليابانية ببنها لمتابعة الدراسة

تفقد الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم فى القليوبية، المدرسة المصرية اليابانية ببنها، وذلك في إطار توجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، بمشاركة خالد جرامون مدير عام إدارة بنها التعليمية.

جامعة طنطا تفوز بالمركز الأول في محو الأمية بعد تعليم 12525 دارسا

تصدرت جامعة طنطا المركز الأول في ترتيب الجامعات المصرية في المشروع القومي لمحو الأمية وفقًا للنتائج الصادرة من الهيئة العامة لتعليم الكبار عن دورة يوليو 2021، حيث نجحت فى محو أمية 12 ألفا و525 دارسا.



رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية يكشف لـ "صدى البلد" سيناريوهات العام الدراسي الجديد 2021/2022

أكد الدكتور هشام عبد الخالق، رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية، أن في إطار دعم الجامعة لابتكارات الطلاب ورعاية الموهوبين والمبدعين، تم إنشاء نادي العلوم والتكنولوجيا بالجامعة وكذلك أنشأت الجامعة مركزها الخاص لريادة الأعمال لتعزيز القدرات الريادية لطلابها، وتحفيزهم على المنافسة والعالمية.

جامعة الدلتا التكنولوجية تفتتح 40 معملا وورشة للبرامج التقنية الفريدة |صور

أكد الدكتور هشام عبد الخالق، رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية، أن الجامعة تضم كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، وتشمل خمسة برامج هي: برنامج تكنولوجيا الميكاترونكس، برنامج تكنولوجيا الأوتوترونكس، برنامج تكنولوجيا المعلومات، وبرنامج تكنولوجيا الطاقة الجديدة والمتجددة، وتم إضافة برنامج تكنولوجي جديد لتبدأ الدراسة به هذا العام وهو برنامج الأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية.

جامعة الدلتا التكنولوجية تبدأ الأنشطة الطلابية بندوات ومسابقات فنية ورياضية

أكد الدكتور هشام عبد الخالق، رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية، أن الجامعة تسعى لبناء الشخصية المتكاملة للطلاب وفتح المسارات الإبداعية أمامهم في المجالات المختلفة فاهتمت بالأنشطة الطلابية التي تساعد في صقل شخصيتهم وتحملهم المسئولية حيث تنوعت لتشمل: تكوين أسر، جوالة، شطرنج، مسابقة لياقة بدنية، دوري كرة القدم، افضل فانوس رمضان وتم تجهيز صالة رياضية بكافة الإمكانيات اللازمة لممارسة مختلف الأنشطة.

لبحث التعاون .. وفد من وزارة الزراعة يزور جامعة جنوب الوادي

استقبل الدكتور يوسف غرباوى ، رئيس جامعة جنوب الوادى ، وفدا من وزارة الزراعة لبحث أوجه التعاون المشترك والتقنيات الحديثة في مجال الزراعة والأغذية.

ضم الوفد كلا من: الدكتور عادل السيد التراس، منسق التحسين الوراثي للثروة الحيوانية بوزارة الزراعة، والدكتور بركات محمد على، مدير عام التناسليات والتلقيح الاصطناعي و بحضور الدكتور أحمد كمال نصارى، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، و الدكتور عصام عبد الهادي، عميد كلية الزراعة و الدكتور أحمد أبو بكر عبد الوارث ، رئيس قسم الانتاج الحيواني و الدواجن بكلية الزراعة.

تقدير العقوبة الجنائية بين التشريع والقضاء.. رسالة دكتوراه بحقوق الإسكندرية

ناقشت الباحثة نرمين ناصر معلا، اليوم الخميس، رسالتها لنيل درجة الدكتوراه من كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية، تحت عنوان (ضوابط تقدير العقوبة الجنائية بين التشريع والقضاء) التي أشرف عليها أ.د أمين مصطفى محمد، عميد الكلية، وناقشها أ.د فتوح الشاذلي، أستاذ القانون الجنائي بالكلية، والدكتور خيري أحمد الكباش، رئيس محكمة الاستئناف بالقاهرة، الأمين العام للجنة العليا للإصلاح التشريعي.