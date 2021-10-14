حادث انقلاب سيارة

أصيب 7 أشخاص بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، اليوم الخميس، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص، على الطريق الصحراوي، بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، وتم نقل المصابين لمستشفى اليوم الواحد لتلقي العلاج اللازم.

من بينهم أطفال... إصابة 7 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بالبحيرة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة بلاغاً من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الكيلو 70 بنطاق وادي النطرون.

على الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان الحادث لمعاينة الواقعة بالفحص تبين إصابة 7 أشخاص بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، والمصابين هم :" إبراهيم عبد الفضيل عمارة، 73 سنة، حمادة محمد أبو زيد، 39 سنة،مصطفى حمادة محمد على، 15 سنة، عبدالعزيز عبدالله محمد الصباغ، 46 سنة، ناديه محمد شاهين، 62 سنة، هاني عبد الله عبد الحميد، 44 سنة، وجميعهم مقيمون محافظة المنوفية، كريمة فتحي عبد الخالق فرج، 39 سنة".

وتم نقل المصابين إلى مستشفى اليوم الواحد لتلقي العلاج اللازم وتم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.