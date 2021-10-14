أسطورة ليفربول: محمد صلاح أفضل لاعب بالعالم حاليا

أكد إيان راش أسطورة نادي ليفربول أن النجم المصري محمد صلاح مهاجم الريدز هو أفضل لاعب بالعالم حاليا.

وقال راش في تصريحات نشرها موقع "TeamTalk": "رونالدو رحل لليونايتد ونعم يقوم بعمل جيد، ميسي كان بحاجة لبعض الوقت في باريس لكن الآن صلاح بمستوى آخر تمامًا، إنه اللاعب الأفضل بالعالم الآن”.

وواصل راش قائلا: "تحدثت مع صلاح الموسم الماضي وأخبرني أنه يطمح أن يكون أفضل لاعب بالعالم، لقد رفع مستواه هذا العام، إنه يسجل ويصنع ويقوم بكل شيء، إنه يدافع أيضًا ويستعيد الكرات، لقد فعل ما أراده وهو أن يكون الأفضل بالعالم".

وأعلن نادي ليفربول الإنجليزي فوز محمد صلاح، لاعب منتخبنا الوطني بجائزة أفضل لاعب في النادي لشهر سبتمبر الماضي، وذلك بعد تفوقه على منافسيه على الجائزة.

وسجل صلاح ستة أهداف في خمس مباريات خلال شهر سبتمبر، بواقع ثلاثة في الدوري الإنجليزي ومثلهم في دوري أبطال أوروبا.