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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الأقصر تحصل على المركز الأول في محو الأمية بمستهدف 44.6%

الأقصر تحصل على المركز
الأقصر تحصل على المركز الأول في محو الأمية بمستهدف 446%

أعلن خالد محمد شمس الدين مدير عام تعليم الكبار بالأقصر، عن حصول فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار بالأقصر علي المركز الأول علي مستوي جميع أفرع الهيئة بكافة المحافظات وذلك من خلال تحقيق نسبة نجاح 44.6 % بالنسبة للمستهدف الخاص بالفرع عن دورة يوليو 2021.

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وأضاف "شمس الدين" على أن الهيئة تقوم بتوقيع بروتوكولات تعاون مع كافة مؤسسات الدولة الحكومية والمجتمع المدني في تنفيذ برامج محو الأمية لدعم الخطة الاستراتيجية لمحو الأمية، والتي تتبناها الهيئة العامة لتعليم الكبار، والتزاما بمسئوليتها القومية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠.


يأتي ذلك في ضوء توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي نحو مبادرة "حياة كريمة" والاهتمام بقضية محو الأمية وفتح باب الشراكة مع المجتمع المدني، وتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بضرورة تنسيق الجهود المجتمعية مع الأجهزة ومديريات الخدمات بالمحافظة للاستمرار في تحقيق تلك النتائج في محو أمية الأميين بنطاق المحافظة.


وأكد محافظ الأقصر على ضرورة مشاركة الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقطاعات الخدمية بالمحافظة لتفعيل جهود الخدمات والأنشطة المختلفة لفرع تعليم الكبار.

الأقصر محو الأمية الرئيس عبد الفتاح السيسي حياة كريمة مبادرة حياة كريمة تعليم الكبار الأمية

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