بزعم محاولته الهجوم.. قوات الاحتلال تطلق الرصاص على فلسطيني غرب بيت لحم

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، إطلاق النار على شاب فلسطيني بزعم محاولته الهجوم على حاجز أمني غرب بيت لحم.

وذكرت وكالة "شهاب" الفلسطينية للأنباء، أن قوات الاحتلال أطلقت النار على فلسطيني قرب حاجز الأنفاق غرب بيت لحم بالضفة الغربية بزعم محاولته إلقاء زجاجة حارقة على الحاجز الأمني.

وشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم، حملة مداهمات وتفتيشات في مناطق مختلفة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين، تخللها اعتقال عددا من المواطنين.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن مركبة مسرعة فتحت النار صباح اليوم الخميس، على قوات الاحتلال المتواجدين بالقرب من حاجز زعترة القريب من مفترق مستوطنة "تابواح"، دون أن يبلغ عن إصابات بصفوف الجنود أو المستوطنين بالمكان.

وتشهد مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس، عمليات اعتقال بشكل يومي، تتركز في ساعات الليلة، يتخللها عمليات تخريب المنازل وإرهاب الساكنين الآمنين في منازلهم.