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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

حفاظاً على الأرواح.. أهالى بركة السبع فى المنوفية يطالبون بنظافة نفق السكة الحديد..صور

صدى البلد

تحولت حياة المواطنين فى مركز بركة السبع التابعة لمحافظة المنوفية، إلى جحيم بسبب تحول نفق بركة السبع أسفل السكة الحديد، إلى أكوام القمامة وتلال مخلفات تحاصره من الجهتين، مما يعيق حركة المارة ويهدد الصحة العامة والذي تحول إلى وكر للخارجين عن القانون .

وقال المواطن شادى محمود، في رسالة بعث بها لخدمة شكاوى "صدى البلد": " نعانى من عدم اهتمام المسئولين بنفق بركة السبع فغياب الرقابة من رؤساء الأحياء والمحافظة أدى إلى التقاعس في إزالة هذه المخالفات التي تنتشر بمحيط النفق وبداخله، بالإضافة إلى أن النفق أصبح تحت سيطرة الخارجين عن القانون ليلا بخلاف أنه أصبح وكرا إجراميا يأوي تجار المخدرات والمدمنين والبلطجية وقطاع الطريق ومأوى لأطفال الشوارع".

وأضاف: "هذا النفق مستودع للقمامة والحيوانات النافقة، والتي أصبحت عائقا أمام مرور المواطنين مما يؤدى الى عبورهم أعلى قضبان السكة الحديد ويعرض أرواحهم للخطر ، بالإضافة إلى الروائح الكريهة وانتشار الحشرات، وانقطاع مجيء سيارات النظافة لجمعها ، ما يصعب على المواطنين المرور  حيث يستخدم هذا النفق الكثير من المارة أثناء الذهاب إلى أشغالهم ".

وطالب بالاستعانة بسيارات القمامة يوميا لجمع المخلفات والحيوانات الضالة.

وناشد المسئولين التدخل لإنقاذ أهل المنطقة والعمل على حل هذه الشكوى فى أسرع وقت ممكن رأفة بالأهالي. 
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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

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السكة الحديد محافظة المنوفية انتشار الحشرات الروائح الكريهة حفاظا على الأرواح أكوام القمامة الحيوانات النافقة قضبان السكة الحديد مركز بركة السبع

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