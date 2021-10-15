حفاظاً على الأرواح.. أهالى بركة السبع فى المنوفية يطالبون بنظافة نفق السكة الحديد..صور

تحولت حياة المواطنين فى مركز بركة السبع التابعة لمحافظة المنوفية، إلى جحيم بسبب تحول نفق بركة السبع أسفل السكة الحديد، إلى أكوام القمامة وتلال مخلفات تحاصره من الجهتين، مما يعيق حركة المارة ويهدد الصحة العامة والذي تحول إلى وكر للخارجين عن القانون .



وقال المواطن شادى محمود، في رسالة بعث بها لخدمة شكاوى "صدى البلد": " نعانى من عدم اهتمام المسئولين بنفق بركة السبع فغياب الرقابة من رؤساء الأحياء والمحافظة أدى إلى التقاعس في إزالة هذه المخالفات التي تنتشر بمحيط النفق وبداخله، بالإضافة إلى أن النفق أصبح تحت سيطرة الخارجين عن القانون ليلا بخلاف أنه أصبح وكرا إجراميا يأوي تجار المخدرات والمدمنين والبلطجية وقطاع الطريق ومأوى لأطفال الشوارع".



وأضاف: "هذا النفق مستودع للقمامة والحيوانات النافقة، والتي أصبحت عائقا أمام مرور المواطنين مما يؤدى الى عبورهم أعلى قضبان السكة الحديد ويعرض أرواحهم للخطر ، بالإضافة إلى الروائح الكريهة وانتشار الحشرات، وانقطاع مجيء سيارات النظافة لجمعها ، ما يصعب على المواطنين المرور حيث يستخدم هذا النفق الكثير من المارة أثناء الذهاب إلى أشغالهم ".



وطالب بالاستعانة بسيارات القمامة يوميا لجمع المخلفات والحيوانات الضالة.



وناشد المسئولين التدخل لإنقاذ أهل المنطقة والعمل على حل هذه الشكوى فى أسرع وقت ممكن رأفة بالأهالي.

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