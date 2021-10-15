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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مبنى تعليمي مهجور يثير الرعب بين المواطنين

صدى البلد

تداول رواد التواصل الإجتماعي في بريطانيا صورا لأحد المباني التعليمية الخاصة بكلية في منطقة جريمبسي في براطنيا عقب ظهور خيالات أطفال به أثناء الليل على الرغم من أن الجميع يخاف الإقتراب منه بشكل عام في الصباح أو في المساء . 


وفقا لما ورد في صحيفة " ديلي ستار"، فإن بعض الرواد على فيس بوك قاموا بتداول صور لخيالات ظهرت على حائط أحد المباني التعليمية في منطقة جريمبسون في بريطانيا في الساعات الأولى من الليل بطريقة أثارت ذعر المواطنين . 

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و بحسب ما نقلته الصحيفة، فإن ذلك المبنى المهجور كان مبنى تعليمي تابعا لإحدي الجامعات الموجودة في مدينة لانكشاير في بريطانيا، و لكن لاندلعت به النيران و انتهى أمره منذ 2014، و انهارت جدرانه و تم إغلاقه لحين هدمه و بناؤه مرة أخرى . 


ووفقا للتقارير التي أجريت في تلك الفترة، أشارت إلى أن سبب الحريق حتى الآن مازال مبهما للمحققين، فالبعض ذهب إلى أنه عملا شيطانيا، أما البعض الآخر كان يميل إلى وجود أسباب نتج عنها اندلاع حريق، و لكن كانت النيران شديدة لدرجة ذوبان الحديد في المبنى . 


جدير بالذكر أن المثير في الأمر و الذي دفع المواطنين لنشر الصور و طلب النجدة، فقد بدأوا يروا خيالات لاطفال يلعبون و لكن لا يوجد أي دليل يثبت وجود أشخاص يقطنون في المنطقة المحيطة بالمبنى . 
 

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