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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ظروفهم قريبة من الجفاف.. إبراهيم عيسى: نحتاج 316 ألف معلم لسد العجز في المنظومة

إبراهيم عيسى
إبراهيم عيسى

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن الحكومة في مصر رفعت حجم استثمارات التعليم في الميزانية العامة للدولة مع أجور المعلمين المنخفضة، قائلا: "هو الفصل هيشرح لنفسه وظروف المدرس التعليمية قريبة من الجفاف، ولا بد من النظر إليه".

 

وأضاف الإعلامي إبراهيم عيسى، في تعليق ببرنامج "حديث القاهرة"، المذاع عبر قناة القاهرة والناس، رأينا مع أول يوم دراسة في مصر حجم الصورة المنشورة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قائلا: صور المدارس رغبة من البعض لإحراج الحكومة أو الدولة والبعض الآخر رغبة في تجميل الدولة".

 

وتابع: أن صور التلاميذ في بعض المدارس وهم يجلسون على الأرض صحيحة وصور المدارس النموذجية صحيحة أيضا، مشيرا إلى أن الدولة المصرية رفعت استثمارات الأبنية التعليمية مع قلة في ميزانية أجور المعلمين، لذلك الدولة لديها 316 ألف عجز في المعلمين.

إبراهيم عيسى الإعلامي إبراهيم عيسى التعليم حديث القاهرة المدارس

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