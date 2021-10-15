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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

ضحيتها 600 شخص .. سيدة تتنكر في زي طبيبة و ترتكب جريمة خطيرة

صدى البلد

تنكرت سيدة استرالية تعيش في كوينزلاند في زي طبيبة و قامت بإعفاء 600 شخص في المدينة من الحصول على لقاح فيروس كورونا دون أي سند طبي و لكنها كانتترى انها تقوم بواجب وطني . 
حسب ما ورد في صحيفة " ديلي ميل"، فإن وسائل الإعلام و التواصل الإجتماعي في استراليا ضجت في الأيام الأخيرة بأخبار عن السيدة التي انتحلت شخصية طبيبة و تسببت في أزمة في الحصول على لقاح كورونا . 

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أوضحت التقارير الاسترالية أن السيدة البالغة من العمر 45 عاما، قامت بإعفاء 600 شخص يعيشون في المدينة و المحيط حولها، من الحصول على لقاح فيروس كورونا من خلال كتابة شهادات مزيفة لهؤلاء الأشخاص . 


تمكنت الشرطة الاسترالية من القبض على تلك السيدة، و بعد إجراء التحقيقات و التحريات عن تلك السيدة، تبين أنها ليست طبيبة و لم تدرس الطب من الأساس و لكنها قامت بجريمة ستعاقب عليها بغرامة 10 آلاف دولار . 


جدير بالذكر أن السيدة أثناء استجوابها بعد إلقاء الشرطة القبض عليها أقرت انها قامت بتلك الجريمة،و لكنها ترى ان إجبار المواطنين على الحصول على اللقاح يمثل جريمة ايضا و اعتبرت أن ذلك السبب هو الدافع لها للقيام بذلك . 
 

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