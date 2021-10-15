أهالي المحلة الكبرى يشتكون من غرق نفق الجابرية

الى محافظة الغربية:

يعيش أهالي منطقة مزلقان الجابرية، التابع الى مركز المحلة الكبرى فى محافظة الغربية مأساة ومعاناة حقيقية ، سببها غرق النفق يومياً ، مما أدى إلى نشر الرائحة الكريهة ، والحشرات الضارة المحملة بالميكروبات والأوبئة فضلًا عن معاناة الأهالي في السير والمرور بسبب كسر في أحد المواسير المارة أسفل نفق الجابرية .

ويقول المواطن شادى محمود فؤاد فى رسالة لخدمة شكاوى " بين الناس " التى يقدمها موقع " صدى البلد " : المنطقة غارقة فى المياه ، مما يعمل على نشر الأمراض والأوبئة المعدية بين الأهالى ، كما يؤدى هذا الأمر الى صعود المواطنين أعلى النفق والسير بالطريق السريع الذى يعرض أرواحهم للخطر، وأنهم استغاثوا أكثر من مرة ولكن الحلول تكون بمثابة مسكنات .

وأضاف : " انتشار المياه أدى الى اختلاط تراكمات القمامة، مما يتسبب فى انتشار الروائح الكريهة وكذلك الحشرات والبعوض، ونخشى من أن تكون مصدرا للأمراض والأوبئة بين الأهالي".

وطالب الأهالى، محافظة الغربية بحل تلك الأزمة بأسرع وقت وبشكل سريع لأنهم غير قادرين على مباشرة عملهم أو الانتقال من مكان لآخر .



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