نجم المصري البورسعيدي يفتح النار على أحمد رفعت: من لا يريدنا لن نبكي عليه

أكد حسام غويبة ، نجم نادي المصري البورسعيدي الأسبق ، أنه متفائل بظهور الفريق في الموسم الجديد بعد تعيين المدرب التونسي معين الشعباني مدير فنيا للفريق الأول لكرة القدم وضم لاعبين جدد مميزين.



وأشار غويبة إلى أن الشعباني مدرب جيد ويملك الخبرات اللازمة لتدريب المصري وقيادته لتحقيق نتائج جيدة في الكونفدرالية الأفريقية.



وأضاف غويبة عبر برنامج البريمو بقناة TEN:" المصري لن يتأثر برحيل أحمد رفعت لأنه ببساطة لا يريد اللعب في الفريق البورسعيدي وبالتالي النادي لا يريده ولن يبكي عليه".



وأوضح أن إدارة المصري لم تقصر في التعامل مع ملف رفعت ولكن اللاعب ينظر للمال فقط وبالتالي لن ينظر المصري للخلف وسيفكر في الفترة القادمة.



وأكد أن عمر كمال عبد الواحد طلب مبالغ طائلة للرحيل عن المصري ورفض تجديد عقده مع الفريق وتم تعويضه بصفقة التعاقد مع أحمد الشيخ جناح بيراميدز.



وتابع:" المصري يملك البدائل المميزة لتعويض رحيل الجناحين رفعت وعمر كمال بعد ضم الشيخ وظهور عناصر مميزة في الجانب الهجومي من أبناء النادي البورسعيدي".