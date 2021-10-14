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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

حسام المندوه يتابع احتياجات الجهاز الطبي لفريق الزمالك

صدى البلد

حرص الدكتور حسام المندوه عضو اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك ورئيس بعثة الفريق في كينيا على الاجتماع بالدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق للتعرف على احتياجات الجهاز الطبي من الأجهزة الطبية والأدوية في الفترة الحالية.

 

وفي نفس الوقت تابع الدكتور حسام المندوه خضوع لاعبي الفريق لجلسات الاستشفاء مساء اليوم تحت إشراف إبراهيم عنبة أخصائي العلاج الطبيعي بالفريق الأبيض.

 

ويستعد الفريق الأبيض للقاء توسكر الكيني في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا المقرر لها يوم السبت المقبل، باستاد نيايو الوطني في الثانية ظهرا بتوقيت القاهرة.

 

ويدير مباراة الذهاب بين الزمالك وتوسكر الكيني طاقم تحكيم إثيوبي مكون من: باملاك تيسيما حكما للساحة، ويعاونه كل من صامويل تيميسنجو أتانجو مساعدا أول وفاسيكا بيرو فاسيكا مساعدا ثانيا وليما نجويسي حكما رابعا.

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