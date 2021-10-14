خبير عقاري بـ شركة بيتاج يزف بشرى لمن يرغب في شراء عقار..فيديو

قال محمد سلامة خبير عقاري بشركة بيتاج للاستثمار والتسويق العقاري، إن الشركة لديها خبرة تصل لـ 10 سنوات في مجال الاستشارات العقارية .



وأضاف سلامة في حواره ببرنامج " عقار يا مصر " المذاع على قناة " صدى البلد 2 "، :" شركة بيتاج بدأت عملها في مجال الاستشارات التسويقية والتحليلية للعقارات في مصر".

وتابع:" شركة بيتاج تقدم خدمة الاستشارات العقارية وبدأنا ندرس حجم شركات التطوير العقاري في مصر ".

وأكمل سلامة :" نقوم بتحليلات لشركات التطوير العقاري للتعرف على حجم الأعمال التي تقدمها ونبحث عن الشركات التي لديها غطاء مالي بما يوفر حالة من الأمان للعميل الذي يبحث عن عقار ".

ولفت قائلا:" نوفر كل المميزات والعيوب لأي عقار يرغب العميل في شرائه مع إحدى شركات التطوير العقاري ويتم تقديم تلك الخدمات للعميل بالمجان".