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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بسبب زفة ... مصرع طفل صدمته سيارة ملاكى بإحدى قرى منية النصر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

لقى طفل مصرعه مساء أمس الخميس إثر صدم سياره ملاكى له أثناء زفة سيارات خلال حفل عرس بقرية كفر علام التابعه لمركز منية النصر بالدقهلية.

وكان إخطارا قد ورد لمديرية أمن الدقهلية يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة منية النصر بمصرع طفل اثر صدم سياره ملاكى له بقرية كفر علام التابعة للمركز.

وبإنتقال ضباط المباحث إلى مكان البلاغ تبين أنه أثناء زفة سيارات بمناسبة زفاف عروسه اصطدمت  سياره تويوتا بالطفل ويدعى محمد رضا علي القصاص 8 سنوات مما ادي لوفاته فى الحال.

وتم التحفظ علي السياره بنقطه شرطة برمبال الجديده ونقل جثة الطفل لمنزل والده .

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

مديرية أمن الدقهلية مصرع طفل مباحث نيابة العامة مديرية أمن بالدقهلية مركز منية النصر

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