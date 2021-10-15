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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عمر هريدي: قرار الجهة الإدارية باطل .. وانتخابات الزمالك قائمة قانونياً

صدى البلد

قال عمر هريدي ، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك الأسبق، إن الجهة الإدارية خالفت اللائحة المالية الموحدة بعد قرارها ببطلان إجراءات انعقاد الجمعية العمومية للقلعة البيضاء وتأجيل الانتخابات.
وأشار هريدي عبر برنامج (البريمو) بقناة TEN إلى أن اللائحة المالية تسمح للجهة الإدارية الاعتراض على أي إجراءات خاصة بعقد الجمعية العمومية خلال أسبوعين وإلا سيصبح القرار محصناً وهو ما حدث في حالة الزمالك.


وأكد أن انتخابات الزمالك قائمة قانونياً ولا صحة لقرار تأجيلها لأن الجهة الإدارية كان عليها أن تعترض على أي إجراءات خلال الفترة القانونية وليس بعد ذلك بقرار يصدر في يوم عطلة رسمية بداعي تنقية العضويات.

مؤتمر صحفي لكارتيرون عصر اليوم

يعقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مؤتمرا صحفيا في الرابعة عصر اليوم الجمعة بتوقيت كينيا، الثالثة بتوقيت القاهرة للحديث عن مباراة توسكر الكيني عقب التدريب الأخير للفريق.

ومن المقرر أن يختتم الفريق الأبيض تدريباته اليوم على ملعب نيايو الوطني في الثالثة عصرا، وعقب التدريب سيعقد المدير الفني مؤتمره الصحفي للحديث عن اللقاء.

ويستعد الفريق الأبيض للقاء توسكر الكيني في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا المقرر لها غدا السبت، باستاد نيايو الوطني في الثانية ظهرا بتوقيت القاهرة.

ويدير مباراة الذهاب بين الزمالك وتوسكر الكيني طاقم تحكيم إثيوبي مكون من: باملاك تيسيما حكما للساحة، ويعاونه كل من صامويل تيميسنجو أتانجو مساعدا أول وفاسيكا بيرو فاسيكا مساعدا ثانيا وليما نجويسي حكما رابعا.

الزمالك ادارة نادي الزمالك الانتخابات باتريس كارتيرون مجلس إدارة كارتيرون

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