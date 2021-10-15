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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير السياحة والآثار يستقبل سفير دولة فرنسا بالقاهرة لبحث سبل التعاون

وزير السياحة والآثار
وزير السياحة والآثار

استقبل اليوم الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، بمكتبه بمقر الوزارة بالزمالك، السفير مارك باريتي Marc Baréty سفير دولة فرنسا بالقاهرة والذي تولى حديثاً مهام منصبه كسفير لبلاده بالقاهرة، وذلك لبحث تعزيز سبل التعاون بين البلدين على المستوى السياحي والأثري.

وقد حضر اللقاء الوزير مفوض داليا عبد الفتاح المشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة، والدكتور لوران كولون مدير المعهد الفرنسي للآثار الشرقية.

واستهل الوزير اللقاء بالترحيب بالسفير وتهنئته على منصبه الجديد متمنيا له التوفيق في مهام عمله، كما أكد على العلاقات الوثيقة التي تجمع بين مصر وفرنسا،  والتعاون الذي تشهده البلدين في العديد من المجالات والتي من بينها السياحة والآثار.

كما تم مناقشة آوجه التعاون لجذب المزيد من الحركة السياحية الوافدة من فرنسا لزيارة المقصد السياحي المصري والاستمتاع بما يتمتع به من مقومات سياحية وأثرية.

وخلال اللقاء تحدث الوزير عن سعى الدولة المصرية  لخلق منتجات وأنماط سياحية جديدة حتى يتمكن السائح من الاستمتاع بتجربة استثنائية ومميزة خلال زيارته لمصر، لافتا إلى الدمج  بين العديد من المنتجات السياحية من بينها دمج منتج السياحة الشاطئية والترفيهية بمنتج السياحة الثقافية من خلال ربط مدن وادي النيل بالمدن السياحية الساحلية في منتج جديد متكامل عن طريق استحداث خطوط طيران داخلي تربط بين كافة المحافظات السياحية.

وتطرق اللقاء  أيضا إلى بحث آليات التعاون لتبادل الخبرات وتدريب العاملين بالقطاع السياحي والأثري.
 

وزارة السياحة والآثار وزير السياحة والاثار الدكتور خالد العناني سفير دولة فرنسا Marc Baréty الوزير مفوض داليا عبد الفتاح

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