أحمد السقا يكشف سبب توجهه للأفلام الأكشن.. فيديو

علق الفنان أحمد السقا على تكريمه خلال مهرجان الجونة، قائلا:" التكريم كان على مجمل الأعمال التي قمت بتقديمها الفترة الماضية"، متابعا: " شعوري النهاردة مختلف ورجلي كانت بتخبط في بعضها".





وأضاف "السقا" خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي، :" حسيت النهاردة وأنا طالع على المسرح بارتباك لم أشعر به منذ أن كنت طالباً في الاكاديمية ..كنت حاسس أن رجلي بتخبط في بعض .





وأكمل: كنت خايف وحاسس بمسؤولية كبيرة جداً تجاه هذا التشريف لما لقيت أستاذتي واقفين".







وتحدثت الفنانة هند صبري عن أحمد السقا، قائله: " إحنا اشتغلنا ثلاثة أفلام تعتبر قليل وكتير بالنسبة لجيلنا وسواء إبراهيم الأبيض أو الجزيرة 1 و2 هي أعمال ملحمية وراسخة في أذهان وعقول الناس".





وأوضحت " أحمد السقا الوحيد ضمن إتنين تلاتة الي دخلوا بيتي وأكتر واحد بكلمه لما بواجه أي حاجة حتى لو مشاكل والوحيد الي ممكن أتصل بيه الساعة 3 الفجر ".



وعن أفلام الأكشن، قال:"بعد فيلم " أفريكانو " شعرت أن تقنيات السينما وعدساتها يتم تجريبها في، ومن هنا بدأت مشوار الأكشن ".



