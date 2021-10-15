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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد السقا يكشف سبب توجهه للأفلام الأكشن.. فيديو

أحمد السقا
أحمد السقا

 

علق الفنان أحمد السقا على تكريمه خلال مهرجان الجونة، قائلا:" التكريم كان على مجمل الأعمال التي قمت بتقديمها الفترة الماضية"، متابعا: " شعوري النهاردة مختلف ورجلي كانت بتخبط في بعضها".


وأضاف "السقا" خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي، :" حسيت النهاردة وأنا طالع على المسرح بارتباك لم أشعر به منذ أن كنت طالباً في الاكاديمية  ..كنت حاسس أن رجلي بتخبط في بعض .


وأكمل: كنت خايف وحاسس بمسؤولية كبيرة جداً تجاه هذا التشريف لما لقيت أستاذتي واقفين".



وتحدثت الفنانة هند صبري عن أحمد السقا، قائله: " إحنا اشتغلنا ثلاثة أفلام تعتبر قليل وكتير بالنسبة لجيلنا  وسواء إبراهيم الأبيض أو الجزيرة 1 و2  هي أعمال ملحمية وراسخة في  أذهان وعقول الناس".


وأوضحت " أحمد السقا الوحيد ضمن إتنين تلاتة الي دخلوا بيتي  وأكتر واحد بكلمه لما بواجه أي حاجة حتى لو مشاكل والوحيد الي ممكن أتصل  بيه الساعة 3 الفجر  ".

وعن أفلام الأكشن، قال:"بعد فيلم " أفريكانو " شعرت  أن تقنيات السينما  وعدساتها يتم تجريبها في، ومن هنا بدأت مشوار الأكشن ".

 

احمد السقا مهرجان الجونة لميس الحديدي هند صبري اخبار التوك شو

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