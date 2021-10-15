رزاق سيسيه يرد على شائعة هروبه من الزمالك ويروي تفاصيل وفاة والدته وشقيقاته

أكد رزاق سيسيه نجم فريق الزمالك أن فترة انضمامه للاتحاد السكندري كانت رائعة حيث أن حسام حسن المدير الفني للفريق مميز و تمكن من تطوير إمكانياته .

وأضاف في تصريحات عبر قناة “ الزمالك ” أن طموحه هو أن يتوج بلقب هداف الدوري المصري ولكن الإصابة حالت دون ذلك مشددا أنه تحدي حسام حسن في بدايه الموسم الماضي علي هذا الأمر.

وتابع أن جماهير الاتحاد السكندري كانت تدعمه كثيرا و أحبته بالفعل مشددا أن الاتحاد فريق كبير وعريق ولديه جمهور عريض.

وعن أصعب المواقف التي تعرض لها فأكد أن فقدانه لوالدته و ٤ من شقيقاته في حادث مأساوي كان أمر صعب للغايه مشددا أنه فور علمه بالحادث طلب من رئيس النادي السفر و تم حجز تذكره له وسافر فورا.

واضاف أن الحادث كان كبير و توفي عدد كبير من الأشخاص به من ضمنهم ١٠ أشخاص كان على علاقه قويه بهم .

وتابع أن الموسم الماضي يعد الافضل بالنسبه له خلال مسيرته مشددا أنه تدرب تحت قياده ممدربين كبار مثل طلعت يوسف، محمد عمر، حلمي طولان وحسام حسن .

واضاف أن كل مدرب من هؤلاء كان له تأثير إيجابي عليه واضاف له الكثير.

وعن شائعة هروبه من الزمالك فأكد أنه سعيد بانضمامه الزمالك ولم يفكر مطلقا في الرحيل أو الهروب مشددا أنه يحترم العقود ولا يمكن أن يخل بها.

وأضاف أنه يرغب في التعافي سريعا من أجل العودة للملاعب .

مؤتمر صحفي لكارتيرون عصر اليوم

يعقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مؤتمرا صحفيا في الرابعة عصر اليوم الجمعة بتوقيت كينيا، الثالثة بتوقيت القاهرة للحديث عن مباراة توسكر الكيني عقب التدريب الأخير للفريق.

ومن المقرر أن يختتم الفريق الأبيض تدريباته اليوم على ملعب نيايو الوطني في الثالثة عصرا، وعقب التدريب سيعقد المدير الفني مؤتمره الصحفي للحديث عن اللقاء.

ويستعد الفريق الأبيض للقاء توسكر الكيني في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا المقرر لها غدا السبت، باستاد نيايو الوطني في الثانية ظهرا بتوقيت القاهرة.

ويدير مباراة الذهاب بين الزمالك وتوسكر الكيني طاقم تحكيم إثيوبي مكون من: باملاك تيسيما حكما للساحة، ويعاونه كل من صامويل تيميسنجو أتانجو مساعدا أول وفاسيكا بيرو فاسيكا مساعدا ثانيا وليما نجويسي حكما رابعا.