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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

العبرة ليست بالكمية والصفقات الوهمية.. الغندور:الزمالك يمتلك أفضل اللاعبين ولا نحتاج تعاقدات جديدة

صدى البلد

أكد خالد الغندور نجم الزمالك السابق أن الفريق يمتلك مجموعة من أفضل اللاعبين ولا يحتاج للتعاقد مع أي صفقات جديدة .

واضاف في تصريحات عبر قناة “ الزمالك ” أن أحمد سيد زيزو يعد الإفضل في مركزة في جميع الدوريات العربية مشددا أنه لولا وجود محمد صلاح في المنتخب لكان زيزو هو الأساسي في المنتخب الأول. 

وتابع أن إمام عاشور حاليا يعد أفضل موهبه صاعدة بالاضافه لمصطفي فتحي وشيكابالا اللذان يعدان افضل من يلعبان بالقدم اليسري في مصر .

وأكمل أن محمد أبو جبل هو حارس مصر الأول عقب إصابة محمد الشناوي وقدم أداء رائع خلال مشاركته بديلا الشناوي .

وتابع أن فرجاني ساسي رحل عن الفريق في توقيت صعب ولكن الزمالك تمكن من التتويج بلقب الدوري المصري مشددا أن الأهم هو وجود لاعبين مميزين وليس التعاقد مع صفقات جديدة لا حاجه لها.

 

واختتم قائلا “العبرة ليست بالكمية والصفقات الوهمية، هناك صفقات تدفع فيها ملايين الدولارت وتفاجئ أن اللاعب مصاب”

 

حسام المندوه : نشكر جهود السفارة.. ونواجه توسكر بروح البطل 

أكد الدكتور حسام المندوه عضو اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك أنه اطمأن من الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي على حالة اللاعبين قبل مواجهة توسكر الكيني غدًا السبت ببطولة دوري أبطال إفريقيا مشيراً إلى أن ردود المدرب جاءت إيجابية جدا.

وأضاف المندوه في تصريحاته للموقع الرسمي للزمالك أنه تحدث مع كارتيرون عن دعوة السفير خالد الأبيض لبعثة الفريق لمأدبة عشاء، وتم الاتفاق على أن يكون موعدها غدا السبت عقب المباراة بدلا من الجمعة كي يركز الفريق في المباراة.

ويستعد الفريق للقاء توسكر الكيني في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا المقرر لها غداً السبت المقبل، باستاد نيايو الوطني في الثانية ظهرا بتوقيت القاهرة.

وأشاد المندوه بمجهودات السفير وجميع أفراد السفارة ومتابعتهم للبعثة باستمرار، وشدد عضو اللجنة المكلفة بإدارة النادي على أن الزمالك مطالب باحترام توسكر الكيني قبل مباراة الفريقين، وأضاف أن لاعبي الزمالك يجب أن يستعيدوا روح البطل التي ختم الفريق بها الدوري من أجل تحقيق نتيجة إيجابية في المباراة المقبلة وأشار إلى أن غياب الجمهور عن اللقاء لن يؤثر على الزمالك.

 

 

الدوري المصري خالد الغندور محمد صلاح الدوري باتريس كارتيرون محمد الشناوي فرجاني ساسي

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