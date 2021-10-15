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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رزاق سيسيه يكشف عن موقفه من التجديد للزمالك

صدى البلد

كشف رزاق سيسيه نجم فريق الزمالك عن موقفه من التجديد للفريق خلال الفترة الحالية. 

 

واكد سيسيه في تصريحات لقناة “ الزمالك ” أن مسؤولي الزمالك لم يتحدثوا معه في هذا الشان حاليا خاصة وأنه عائد للفريق منذ فترة قليلة. 

واضاف أنه لا يمانع في التجديد للفريق مطلقا ولكنه سينتظر لمعرفه موقف مسؤولي الفريق من التجديد له .

وتابع عبدالله جمعة والونش وجنش هم الأقرب له في الزمالك ودائم التواصل معهم مشددا أنه يتواصل مع كارتيرون المدير الفني للزمالك بسهوله نظرا لتحدثه بالفرنسية .

واضافت أن كارتيرون مدرب رائع و قاد الفريق للتويج ببطولة الدوري المصري  مسددا أنه يتممة أن يصبح له دور أساسي مع الزمالك .

واضاف أن طارق حامد وبن شرقى ومصطفى فتحى وأحمد ياسر ريان ومحمد شريف وقفشة وعلى معلول، هم الأفضل في الدورى المصري .

 

حسام المندوه : نشكر جهود السفارة.. ونواجه توسكر بروح البطل

أكد الدكتور حسام المندوه عضو اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك أنه اطمأن من الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي على حالة اللاعبين قبل مواجهة توسكر الكيني غدًا السبت ببطولة دوري أبطال إفريقيا مشيراً إلى أن ردود المدرب جاءت إيجابية جدا.

وأضاف المندوه في تصريحاته للموقع الرسمي للزمالك أنه تحدث مع كارتيرون عن دعوة السفير خالد الأبيض لبعثة الفريق لمأدبة عشاء، وتم الاتفاق على أن يكون موعدها غدا السبت عقب المباراة بدلا من الجمعة كي يركز الفريق في المباراة.

ويستعد الفريق للقاء توسكر الكيني في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا المقرر لها غداً السبت المقبل، باستاد نيايو الوطني في الثانية ظهرا بتوقيت القاهرة.

وأشاد المندوه بمجهودات السفير وجميع أفراد السفارة ومتابعتهم للبعثة باستمرار، وشدد عضو اللجنة المكلفة بإدارة النادي على أن الزمالك مطالب باحترام توسكر الكيني قبل مباراة الفريقين، وأضاف أن لاعبي الزمالك يجب أن يستعيدوا روح البطل التي ختم الفريق بها الدوري من أجل تحقيق نتيجة إيجابية في المباراة المقبلة وأشار إلى أن غياب الجمهور عن اللقاء لن يؤثر 

الدوري المصري الزمالك كارتيرون رزاق سيسيه مصطفى فتحي باتريس كارتيرون طارق حامد

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