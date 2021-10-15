أخبار العالم| قيس سعيد ينهي مهام الغنوشي.. وتطورات جديدة في أحداث الطيونة ببيروت

شهدت الساحة العالمية والدولية على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الموضوعات الهامة علي كافة الأصعدة وتصدر ذلك:

تونس.. ‏أمر رئاسي بإنهاء مهام رئيس ديوان الغنوشي وعدد من المسئولين

أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد أوامر رئاسية تقضي بإنهاء مهام كل من أحمد المشرقي رئيس ديوان رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي، ووسيم الخضراوي، وأسماء الجمازي، ومحمد الغرياني وجمال الطاهر العوي من مهامهم كمكلفين بمأمورية بديوان راشد الغنوشي.

الرئيس التونسي يعلن سحب جواز السفر الدبلوماسي من "المرزوقي"

أعلن الرئيس التونسي، قيس سعيد الخميس، عن سحب جواز السفر الدبلوماسي من الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي.

قيس سعيد: تونس دولة حرة مستقلة لا تقبل التدخل في شؤونها

ترأس الرئيس التونسي قيس سعيّد بقصر قرطاج، أول اجتماع لمجلس الوزراء بعد تشكيل الحكومة الجديدة، حيث قال إن تونس دولة حرة مستقلة لا تقبل التدخل في شؤونها.

استياء قيس سعيد من إدراج أوضاع تونس على جدول أعمال الكونجرس الأمريكي

أعرب الرئيس التونسي قيس سعيد الخميس، عن استيائه إزاء إدراج الأوضاع في تونس على جدول أعمال الكونجرس الأمريكي.

لن نعود للوراء.. الرئيس اللبناني يتعهد بعدم تكرار أحداث بيروت الدامية

استنكر الرئيس اللبناني، ميشال عون، ما شهدته منطقة الطيونة في العاصمة اللبنانية بيروت، من أحداث أودت بحياة 6 أشخاص، لافتًا إلى أن ما حدث "غير مقبول"، وأن السلطات اللبنانية لن تسمح بتكراره تحت أي ظرف.

بيان عاجل من الجيش اللبناني بشأن أحداث منطقة الطيونة

أصدرت قيادة الجيش اللبناني بيانا بشأن الأحداث في منطقة الطيونة حيث قالت : ‏أجرت قيادة الجيش اتصالات مع المعنيين من الجانبين لاحتواء الوضع ومنع الانزلاق نحو الفتنة، حيث تجدد القيادة تأكيدها عدم التهاون مع أي مسلح، فيما تستمر وحدات الجيش بالإنتشار في المنطقة لمنع تجدد الاشتباكات.

رئيس الوزراء اللبناني يعلن إغلاقا عاما حدادا على ضحايا بيروت

أعلن رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي الخميس، إغلاقا عاما غدا الجمعة، وذلك حدادا على ضحايا اشتباكات العاصمة اللبنانية بيروت.

رئيس الوزراء اللبناني عن أحداث الطيونة: انتكاسة للحكومة لكننا سنتجاوزها

أكد رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي الخميس، أن أحداث منطقة الطيونة في بيروت تعد انتكاسة للحكومة لكنها ستتجاوزها.

الحريري: اتقوا الله بلبنان وأهله يكفيهم ما يعانون من أزمات

أعرب رئيس الوزراء اللبناني الأسبق سعد الحريري، الخميس، عن استنكاره وإدانته لأحداث العاصمة اللبنانية بيروت.

التحالف العربي ينفذ 36 عملية عسكرية تستهدف 11 آلية و150 حوثيًا في اليمن

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن الخميس، أنه تم تنفيذ 36 عملية استهداف ضد عتاد وعناصر ميليشيا الحوثي في العبدية بمحافظة مأرب خلال الـ 24 ساعة.

البيت الأبيض: بايدن سيشارك في قمة العشرين بروما وقد يلتقي ماكرون

أعلن البيت الأبيض، الخميس، عن مشاركة الرئيس الأمريكي جو بايدن في قمة العشرين بالعاصمة الإيطالية روما، كما سيشارك في قمة المناخ.

نقل الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون للمستشفى

أفادت شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية بأن الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون نقل للمستشفى إثر تعرضه لوعكة صحية.