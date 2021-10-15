رئيس لبنان يتوعد المتسببين بأحداث الطيونة وميقاتي يؤكد استقلالية القضاء.. بلينكن يؤكد التزام بلاده بالدفاع عن السعودية.. أبرز اهتمامات صحف الكويت

السيسي يؤكد متانة العلاقات الاستراتيجية مع الولايات المتحدة

مصر تدعو كافة الأطراف اللبنانية إلى ضبط النفس

سفارة الكويت لدى لبنان تدعو المواطنين إلى المغادرة

الجيش اللبناني عن أحداث الطيونة: سقوط قتلى وجرحي والقبض على 9 أشخاص

بلينكن يؤكد التزام بلاده بالدفاع عن السعودية

الرئيس التونسي: سأسحب جواز السفر الدبلوماسي من المرزوقي



سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الجمعة، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

وقالت صحيفة "الأنباء" إن الرئيس أكد عبدالفتاح السيسي متانة العلاقات الاستراتيجية الممتدة منذ عقود بين مصر والولايات المتحدة، وحرص القاهرة على تعزيز تلك العلاقات، لاسيما في ظل الواقع الإقليمي المضطرب في المنطقة وما يفرزه من تحديات متصاعدة، وعلى رأسها خطر الإرهاب الآخذ في التنامي.

وذكرت "الوطن" أن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد حافظ صرح بأن مصر تتابع بقلق بالغ تطورات الوضع في لبنان، وتأسف لما شهدته الساحة اللبنانية من أحداث الخميس .

وأضاف المتحدث، في بيان صحفي الخميس أن مصر تدعو كافة الأطراف اللبنانية إلى ضبط النفس، والابتعاد عن العنف تجنباً لشرور الفتنة، وإعلاء المصلحة الوطنية العليا للبنان وشعبه فى إطار الالتزام بمحددات الدستور والقانون بما يصون استقرار البلاد وأمنها ويحفظ مقدرات شعبها الشقيق ويخرجه من دائرة الأزمات المفرغة.

على الصعيد الإقليمي والعربي، نقلت "الراي" عن الرئيس اللبناني ميشال عون قوله إنه يستنكر ما شهدته منطقة الطيونة في العاصمة اللبنانية بيروت، من أحداث أودت بحياة 6 أشخاص، لافتًا إلى أن ما حدث "غير مقبول"، وأن السلطات اللبنانية لن تسمح بتكراره تحت أي ظرف.

وقالت وكالة أنباء الكويت "كونا" إن سفارة الكويت لدى لبنان دعت المواطنين الكويتيين هناك إلى المغادرة، وحثت الراغبين في السفر إليها على التريث أخذا بعين الاعتبار المستجدات على الساحة اللبنانية.

وذكرت "الجريدة" أن الجيش اللبناني أعلن مقتل عدد من المواطنين وإصابة آخرين بجروح في أحداث الطيونة، قائلاً إنه دهم عدداً من الأماكن بحثاً عن مطلقي النار، وأوقف تسعة أشخاص من كلا الطرفين بينهم سوري، بوشرت التحقيقات مع الموقوفين باشراف القضاء المختص.

ونقلت "القبس" عن رئيس وزراء لبنان نجيب ميقاتي قوله: ""باقون في الحكومة والمعالجة الهادئة لقضية التحقيق في انفجار مرفأ لبنان جارية"، ولكنه أشار إلى أن حكومته "سلطة تنفيذية" ولا تستطيع التدخل في القضاء.

وأكد ميقاتي إلى أنهم "ملتزمون بإجراء الانتخابات وفق المواعيد الدستورية رغم أن ما حصل اليوم غير مشجع".

وأشار رئيس الحكومة اللبنانية إلى أن اتصالاته الأخيرة مع الجيش تفيد بتحسن الوضع الأمني في الشارع.

ونقلت "الوطن" عن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، تأكيده التزام بلاده بالدفاع عن المملكة العربية السعودية مشددا على أن البلدين لديهما شراكة "قوية".

وقال الوزير بلينكن قبيل اجتماعه مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان في مقر الخارجية الأمريكية في واشنطن "لدينا الكثير من العمل الذي نقوم به معا حول العديد من القضايا المهمة جدا منها المناخ والطاقة واليمن وإيران" معتبرا أن الشراكة مع السعودية "بالنسبة لنا أمر مهم وحيوي".

وذكرت "القبس" أن الرئيس التونسي قيس سعيّد، أعلن أنه سيسحب جواز السفر الدبلوماسي من الرئيس السابق المنصف المرزوقي بعد تصريحاته الأخيرة.

كما قال في اجتماع لمجلس الوزراء مشيراً إلى المرزوقي: "تعلمون كيف ذهب أحدهم إلى الخارج يستجديه لضرب المصالح التونسية، وأقولها اليوم، الذي قام بهذا سيسحب منه جواز السفر الدبلوماسي لأنه في عداد أعداء تونس".

دوليًا، قالت "الأنباء" إن البيت الأبيض أعلن الخميس، عن مشاركة الرئيس الأمريكي جو بايدن في قمة العشرين بالعاصمة الإيطالية روما، كما سيشارك في قمة المناخ.