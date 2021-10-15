موجز السوشيال.. بشرى تبهر متابعيها بـ إطلالتها من مهرجان الجونة.. و شوبير: البرازيلي رافيينا لاعب مش طبيعي

يرصد موقع «صدى البلد»، بشكل دائم الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:
مهرجان الجونة بس على الضيق.. أسما شريف تداعب جمهورها فى أحدث ظهور لها | شاهد
إمام عاشور يشارك متابعيه بصورة له مع زيزو من تدريبات الزمالك .. شاهد
"نسرين طافش" تخطف الأنظار بإطلالتها فى مهرجان الجونة .. شاهد
بشرى تبهر متابعيها بـ إطلالتها من مهرجان الجونة.. شاهد
شوبير : البرازيلي رافيينا لاعب مش طبيعي وعامل ثنائي رائع مع نيمار .. شاهد