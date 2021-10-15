ورشة عمل حول فن الأوريجامي بالورق والتصوير بثقافة العريش

تنفذ إدارة نشاط التمكين الثقافى لذوى الاحتياجات الخاصة بمدرية الثقافة بشمال سيناء، بالاشتراك مع مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، ورشة عمل تدريبية لذوى الاحتياجات الخاصة على فن الاورجامى بالورق والتصوير الملون.

وقالت مديرة النشاط بمدرية الثقافة صفاء حمدى البنديري، إن ورشة العمل تبداء يوميا لمدة اسبوع من الساعة الخامسة حتى التاسعة مساء.

تهدف الورشة إلى تعلم اساسيات الاورجامى لذوى الاحتياجات الخاصة ثم ادماجهم مع فرق فن الاورجامى بالتربية والتعليم ومدرية الثقافة ،ويقوم بالتدريب على فن الاورجامى ايمان محمد عبد العظيم مديرية.

معرض الكتاب بالعريش

وفي نفس السياق.. قام الشاعر عطاالله الجداوى رئيس نادي البادية، و الباحث محمد بلهان الرئيس السابق لنادى أدب البادية بجولة فى معرض العريش للكتاب فى دورته الثالثة والمقام فى الركن الثقافى،بحضور الشاعر محمد عابد والشاعر عبدالقادر عياد .حيث تم الاضطلاع علي اصدرات أعضاء النادى الشعرية والتراثية.

ومن المزمع أن يشارك نادى الأدب في الامسيات الأدبية التى ستقام على هامش المعرض والذى سوف يستمر لمدة أسبوع.

