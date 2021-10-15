ختام الدورة الدولية في مجال الأمن الجوي بمقر أكاديمية مصر للطيران

اختتمت اليوم الجمعة، فعاليات الدورة التدريبية الدولية فى مجال أمن الشحن الجوي والبريد، والتى استضافتها أكاديمية مصر للطيران للتدريب، ممثلة فى المركز الإقليمي لتدريب أمن الطيران بالأكاديمية، والتى كانت فى الفترة من ١٠ حتى ١٤ أكتوبر الجاري لعام ٢٠٢١، يأتي ذلك تحت رعاية المنظمة الدولية للطيران المدني "الإيكاو"، ومن منطلق اهتمام الشركة الوطنية مصر للطيران بتدريب العنصر البشري من أجل تنمية مهاراتهم بشكل مستمر فى مجال عملهم ".

ومن جانبه، رحب الطيار إيهاب الطحطاوى رئيس أكاديمية مصر للطيران للتدريب بالمحاضرين، مبرٍد بن ياسين الشمرى من المملكة العربية السعودية، وأحمد كمال صبيح مدرب أمن طيران دولى بسلطة الطيران المدنى المصري، كما رحب بالمتدربين ضيوف مصر من جمهورية السودان، وجمهورية اليمن، ومن شركة مصرللطيران، معربا لهم عن شكره لما قاموا به من جهد مشكور وأداء مشرف خلال هذة الدورة، وكان ذلك بحضور محمد حسين عبدالفتاح مدير مركز الإيكاو الإقليمي لتدريب أمن الطيران بالأكاديمية، ومصطفى عبد العال مدير التدريب بالمركز الإقليمي لتدريب أمن الطيران بالأكاديمية.



وتهدف هذه الدورة التدريبية إلى تمكين العاملين المستهدفين من هذة الدورة إلى الإلمام بالمعلومات الخاصة بالقواعد والتوصيات الدولية الصادرة عن منظمة الطيران المدنى الدولي "الإيكاو".

وتعتبر تلك المرة ليست الأولى لانعقاد دورة تدريبية لمركز الإيكاو الإقليمى، بل قام المركز بانعقاد عدة دورات من قبل، وقد تم اعتماده دولياً شهر مايو فى عام ٢٠١٨، بعد اجتيازه التفتيش الذى تم من قبل المنظمة الدولية للطيران المدنى "الإيكاو"، وبذلك تكون الأكاديمية قد حصلت على العديد من الاعتمادات الدولية التى تمكنها من القيام بدورها الريادى فى تلبية الاحتياجات التدريبية للشركات والمطارات والهيئات المصرية والعربية والأفريقية.

وفى نهاية الحفل الختامى أعرب المتدربون عن سعادتهم بتلقيهم أحد أهم الدورات التدريبية داخل أكبر صرح للطيران فى أفريقيا والشرق والأوسط، كما توجهوا بالشكر لمصر للطيران لحفاوة الاستقبال، متمنين مزيد من التعاون.

الدورة التدريبية بأكاديمية مصر للطيران

الدورة التدريبية بأكاديمية مصر للطيران