"العسومي" يستقبل "بن دغر" عقب وصوله القاهرة للمشاركة في جلسة البرلمان العربي

استقبل عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي الدكتور أحمد عبيد بن دغر رئيس مجلس الشورى اليمني، عقب وصوله إلى مطار القاهرة الدولي في زيارة لمصر للمشاركة في أعمال الجلسة العامة للبرلمان العربي المقرر عقدها السبت في القاعة الكبرى بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

ويشارك رئيس مجلس الشورى اليمني في جلسة البرلمان العربي لدور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث، ومن المقرر أن يلقي كلمة بشأن اليمن في الجلسة الافتتاحية والذي يناقش فيها عددًا من القضايا المتعلقة بدعم التضامن العربي، وتطوير التجربة البرلمانية العربية وتعزيز العلاقات بين شعوب الأمة، وعدد آخر من القضايا ذات الصلة.