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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

فيبي وصفي.. سيدة مصرية ضمن أكثر 100 شخصية تأثيرا بالمجتمع الذكي

فيبي وصفي، مدير مدرسة
فيبي وصفي، مدير مدرسة فليوباترا بكندا

قالت فيبي وصفي، مدير مدرسة فليوباترا بكندا، إنها كانت من ضمن أكثر100 شخصية تأثيرا بالمجتمع الذكي، وتلك المسابقة مرتطبة بتنظيم يوجد فى كندا.

وأضافت فيبي وصفي خلال حوارها عبر زووم ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أن لجنة التنظيم كانت ترى نماذج مختلفة فى كندا والتي قامت بتأثير في الفترة السابقة، خاصة بفترة كورونا، معقبة: “فيه ناس بالمدرسة قدموا بإسمي وتواصلت معايا ومستنية الجائزة فى نصف نوفمبر”.

وتابعت أنه يوجد كتاب يحكي قصتها، لافتة إلى أن تلك المسابقة خاصة بسيدات من مجالات مختلفة ويقودون مجالات مختلفة بالحياة، والكتاب يضم شخصيات من سن 12 عاما حتي 100 عام، وهناك معايير عن كيفية تأثير تلك السيدات بالمجتمع.

وأشارت إلى أنه عندما رجعت إلى كندا من مصر، كانت على تواصل مستمر مع وزيرة الهجرة المصرية وطاقم الفريق، وكان هناك طلاب كثيرة فى كندا بوقف جامعاتهم، “أول تواصل معايا كانت طالبة ودونها مكان تاني وإحنا ساعدناها”.

أكثر100 شخصية تأثيرا بالمجتمع الذكي كندا مجالات مختلفة فترة كورونا سيدة مصرية

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