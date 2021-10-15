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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط 10 طن مخلفات دواجن مجهولة المصدر فى القليوبية

دواجن فاسدة
دواجن فاسدة

شنت مباحث التموين بمديرية أمن القليوبية  حملة مكبرة على الأسواق والشوادر والمجازر وذلك فى إطار ضبط حركة تداول السلع والقضاء على كافة صور الغش والتدليس ومراقبة الأسواق والحد من السلع المقلدة من مواد مجهولة المصدر التى تضر بالبيئة وبصحة المواطنين.


تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية إخطارا ن العقيد أحمد عبد العليم رئيس مباحث تموين القليوبية، يقيد شن حملة مكبرة على الأسواق بدائرة مركز شرطة الخانكة لمراقبة السلع والحد من المقلد منها ومجهول المصدر.


وأسفرت الحملة عن ضبط 13 طن سولار ومخلفات مجازر مجهولة المصدر وبدون فواتير وبها تغيير فى الخواص، عبارة عن 3 طن سولار داخل تنك تم تجميعها وتوفيرها من محطات الوقود، بالإضافة إلى 250 شيكارة مسحوق مخلوط مخلفات مجازر الدواجن، تزن الواحدة منها 40 كيلو جرام بإجمالى وزن 10 طن مخلفات دواجن مجهولة المصدر وبدون فواتير، وجرى ضبط المدير المسؤول عن المصنع.


كما أسفرت الحملة عن ضبط 5 قضايا فى مجال ذبح اللحوم خارج المجازر الحكومية، وأيضا ضبط 5 قضايا فى مجال الأسواق العامة لعدم الإعلان عن الأسعار، جرى تحرير محاضر بالمخالفات المضبوطة وعرض هذه المحاضر على نيابة مركز شرطة الخانكة لإعمال شؤونها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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