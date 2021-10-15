وزير الشباب يفتتح أعمال تطوير مركزي شباب عابدين وعين الصيرة

بتكلفة 3.5 ملايين جنيه

افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أعمال تطوير ورفع كفاءة مركزي شباب عابدين وعين الصيرة بمحافظة القاهرة بتكلفة ٣,٥ مليون جنيه، ضمن جولته التفقدية للمنشآت الشبابية والرياضية بمحافظة القاهرة، برفقة برفقة عدد من أعضاء مجلس النواب عن دائرة الساحل وروض الفرج، وقيادات وزارة الشباب والرياضة.



أكد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، أن ملف تطوير مراكز الشباب فى جميع المحافظات يأتى فى صدارة أولويات أجندة عمل الوزارة انطلاقاً من أهميتها كمتنفس شبابى ورياضى للنشء والشباب، مشيراً الي المتابعة المستمرة لأداء مراكز الشباب والتقييم المستمر لها ورصد ما تحتاجه من تطوير ورفع كفاءة مع توفير كل المتطلبات لتطوير الأنشطة والبرامج والمشروعات المقدمة.



تضمنت أعمال التطوير بمركز شباب عابدين افتتاح تطوير المبني الإداري ونزل الشباب وملعب نجيل صناعي، بالإضافة إلي افتتاح ملعب سباعي بنظام حق الإنتفاع، فيما تضمنت أعمال التطوير بمركز شباب عين الصيرة افتتاح ورفع كفاءة وتطوير حمام سباحة نصف أوليمبي بنظام حق الإنتفاع.

ومن المقرر أن تتضمن الجولة التفقدية بمحافظة القاهرة افتتاح أعمال التطوير بنادي التجمع هايتس، بالإضافة الي افتتاح سفينة النيل للشباب العربي، وتختتم الجولة بحضور احتفال قبائل العائلات العربية باحتفالات نصر أكتوبر.



وكان وزير الشباب والرياضة قد استهل جولته التفقدية بمحافظة القاهرة صباح اليوم، بافتتاح أعمال تطوير مركز التكوين المهني بالساحل، كما افتتح ملعبا ومبني اداري وتفقد منطقة إنشاء حمام سباحة بمركز شباب الحبانية.

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