عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

دهيشة.. هل يوضع مخيم فلسطيني على قائمة التراث العالمي؟

هل يوضع مخيم فلسطيني
هل يوضع مخيم فلسطيني على قائمة التراث العالمي؟

ينظر بعض الخبراء والفنانين إلى مخيم دهيشة للاجئين الفلسطينيين في بيت لحم بالضفة الغربية، إلي إنه لا يقل أهمية عن بلدة ماتشو بيتشو الأثرية المذهلة في البيرو، ويضاهي في الروعة تاج محل في الهند جعلهم يطالبون بوضعه على قائمة منظمة اليونسكو للتراث العالمي، بحسب ما ورد في تقرير لصحيفة "الجارديان" البريطانية.

وعلى هامش المعرض الفني Mosaic Rooms المقام في العاصمة البريطانية، لندن، يرى كل من منظمة الفنان التشكيلي، أليساندور بيتي، والباحثة الأكاديمية الفلسطينية، ساندي هلال، أن ذلك المخيم الذي يبلغ من العمر 70 عاما، يستحق أن يدخل القائمة ويحصل على وضع حماية كموقع تراثي باعتباره يعبر عن "تراث عديمي الجنسية".

مسؤول إسرائيلي كبير: أمريكا تعارض بناء المستوطنات علي أرض فلسطين

دعما لـ فلسطين.. موظفو جوجل وأمازون يطالبون بوقف دعم جيش الاحتلال

يتصدر المعرض مجموعة من الصناديق الضوئية الكبيرة، وضع عليها صورا ساحرة التقطها  المصور الإيطالي لوكا كابوانو، الذي جرى تكليفه مرات عدة من قبل منظمة  اليونسكو لتوثق مواقع التراث العالمية في بلاده.

واعتمد  كابوانو على التقاط صور للمخيم في الليل، ومع وضع تسليط إضاءات ساحرة عليها تضيفي عليها أجواء من الرومانسية.  

ومنذ  العام 2007، يعمل بيتي مع  هلال، على تجميع ملف لتقديمه إلى اليونسكو، يدعون فيه إلى إبراز "القيمة العالمية المتميزة" للموقع باعتباره موقعًا يعبر عن "أطول وأكبر عملية نزوح في العالم".

وترى هلال أن مظاهر البؤس التي تسيطر على المخيم مردها إلى أن سكانه ورغم أنه "يحاولون تحسين مبانيهم وظروفهم المعيشية، لكنهم في نفس الوقت يخجلون من التفكير في أن تلك البيوت سوف تكون ملكا لهم إلى الأبد.

وتستذكر قصة مفادها أنه رأت في أحد الأيام رجلا يحفر مسبحا صغيرا في حديقة المنزل، وعندما سألته عن ذلك، قالت: لقد أصبح في موقع الدفاع نفسه  على الفور ، مفترضًا أنني  سوف اتهمه بجعل المخيم موطنًا دائمًا له.. فهناك وصمة عار تلاحق من يحملون هذا التفكير".

وكان مخيم الدهيشة، قد تأسس في العام 1949 ليأوي 3000 فلسطيني في خيام بدائية، ولكن مع مرور الوقت أصبح عدد سكانه أكثر من 15 ألف نسمة.

ويوما بعد يوم أصبح المخيم يغص بالمباني الخرسانية والشوارع والأزقة الضيقة، وبينت في مدارس ومراكز صحية في مساحة لا تزيد عن نصف كيلو متر مربع.

ولا يرى بيتي أو هلال أن هناك ثمة أمل بالاعتراف بالمخيم ضمن قائمة التراث العالمي لأسباب وعوامل سياسية، ولعدم وجود دولة قادرة على تقديم الملف بشكل رسمي.

دهيشة مخيم فلسطيني التراث العالمى فلسطين مخيم

ترشيحاتنا

بعد تجديد الرئيس له.. السيرة الذاتية لـ محمد الضويني وكيل الأزهر

قوى عاملة البرلمان توضح آليات نقل الموظفين لـ العاصمة الإدارية

سائق التوك توك المتسبب في انهيار سور كوبري الساحل يخضع للتحقيقات وصرف مقدم البلاغ

قرار جمهوري بتجديد تعيين محمد عبد الرحمن الضويني وكيلًا للأزهر الشريف لمدة عام

وزير المالية يدعو لتوحيد الجهود الأفريقية وتعظيم الاستفادة من ثروات القارة السمراء

وزير الشباب يفتتح أعمال تطوير مركزي شباب عابدين وعين الصيرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شاهد أول ظهور لـ زوجة مجدي قفشة قبل حفل الزفاف

سائق التوك توك المتسبب في انهيار سور كوبري الساحل يخضع للتحقيقات وصرف مقدم البلاغ

أخوات لم تغرهم أموال ولا طيارات..والد ياسمين صبري يهاجمها لرفضها حضور زفاف شقيقها

الأرصاد تحذر: سقوط أمطار غزيرة وسيول في هذا التوقيت.. فيديو

مد سن المعاش لما بعد 60 وتثبيت دائم.. كل ما تريد معرفته عن مشروع قانون العمل الجديد

معقول أضربها عشان الحجاب.. بطلة الاعتداء على صيدلانية بالزقازيق تفجر مفاجأة

علاوة سنوية 7 % من الأجر الأساسى للعمال بمشروع قانون العمل الجديد

النادي الأهلي يدعو أعضائه لجمعية عمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تامر حسني يكشف عن سعادته بنجاح حفله في المنارة وتحقيق مبيعات غير مسبوقة.. صور

شاهد لحظة انفجار مسجد قندهار جنوب أفغانستان

هل تفكر بالسفر إلى تايلاند؟.. سفير بانكوك بالقاهرة يقدم أبرز الأماكن ويكشف عن التسهيلات.. صور

بعد إثارتها الجدل.. تعرف على تفاصيل إطلالة نجلاء بدر في إفتتاح الجونة

فيديو

شاهد لحظة انفجار مسجد قندهار جنوب أفغانستان

فستان نجلاء بدر وسقوط لبلبة وسيارة رمضان.. أبرز مشاهد افتتاح الجونة

فيديو جراف.. حزب الله والحكومة والبيطار.. ماذا يجري في لبنان؟

فيديو جراف.. ضربني علقة موت.. قصة زواج عايدة رياض ومحرم فؤاد

المزيد

ساحة رأي

أمل مصطفى تكتب: إبحث عنها ….!!

د.فتحي حسين يكتب: واقعة لقاحات المنيا والإخوان!!

عزيزة الصادى تكتب: «إللى إختشوا ماتوا»

الشيخ سعد الفقي يكتب: نبي الرحمة

أحمد شيخو يكتب: الفاعل الثقافي للقوة الذكية

عبد المعطى أحمد يكتب: صلاح فهمى وكراسة الجمسى!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

تراثنا

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: يعث التحالف الرباعى - كواد

مروة لطفي

كوارث عشقية

أحمد مهدي

التربية.. هنا البداية لصناعة جيل سوي

شريف سمير

«زفاف» شباب المسرح!

د.محمود بكري

معركة الوعي (7)

بهجت العبيدي

إن كان علينا أن نجوع فليكن لهذا السبب!

رشا شكر

النجم دانيال كريج يودع سلسلة أفلام جيمس بوند

اﻟﻤﺰﻳﺪ