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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضل الطريق.. الداخلية تعيد طفلا لوالده بالقاهرة

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية

تواصل وزارة الداخلية، سياستها الهادفة إلى تفعيل الدور المجتمعى لكافة القطاعات الأمنية من خلال التعامل الإيجابى مع كافة الالتماسات والبلاغات ذات الطابع الإنسانى .

تبلغ من الخدمات الأمنية المعينة بموقف النقل العام بالمنيب بدائرة قسم شرطة الجيزة  بالعثور على طفل تائه "دون أهليته" بداخل الموقف، وبمناقشته تبين أنه مقيم بمحافظة بنى سويف رفقة "والدته" .

وأضاف بترك المنزل وحضر للتوجه لوالده مقيم منشأة ناصر بمحافظة القاهرة .

على الفور تم إتخاء الإجراءات اللازمة لرعاية الطفل والتواصل مع والده، حيث حضر وأبدى رغبته فى إستلام نجله عقب أخذ التعهد اللازم عليه بحسن رعايته.

من جانبه، تقدم المذكور بالشكر لرجال الشرطة وإمتنانه للجهد المبذول فى رعاية نجله. 

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