أطول سيدة في العالم: أشعر بفخر بدخولي موسوعة جينيس.. فيديو

عرضت قناة "العربية " تقريرًا عن أطول امرأة في العالم، أفاد بأن هذه المرأة تدعى رميسة جيلجي وهى شابة تركية تبلغ من العمر 24 عام ودخلت موسوعة "جينيس"، كأطول امرأة في العالم بطول مترين و16 سنتيمترًا .





وقال رميسة خلال التقرير: "أشعر بفخر كبير لتلقي هذا اللقب الجديد كاطول امرأة على قيد الحياة خصوصًا لأنني صاحبة الرقم القياسي العالمي مرتين حتى الآن ".





وذكر التقرير، أن رميسة مصابة بمتلازمة "ويفر" وهو يعد مرض وراثي نادر بسبب نموًا سريعًا للجسم وعيوبًا عصبية وهيكلية، مضيفًا أن رميسة دخلت موسعة جينيس منذ 2014 كأطول مراهقة على قيد الحياة.



وأضافت رميسة: "منذ 2014 وأنا استخدم لقبي لمحاربة الأمراض وأنا سعيدة جدًا لأنني استطيع المساعدة في رفع مستوى الوعي خصوصًا بما يتعلق بمتلازمة ويفر".



شابة تركية تدخل موسوعة غينيس كأطول امرأة في العالم - YouTube