سلطنة عمان تمهل مالك سفينة جانحة 5 أيام لانتشالها

أصدرت وزارة النقــل والاتصـالات وتقنية المعلومات بسلطنة عمان اعلانًا لمالك السفينـــة المسمــاه موزة (MV MUZAH ) والمسجلة تحت رقم (IMO: 9002128) والتي تحمل علم توجو، والجـانحة قبالـة الجزيرة السودة التابعة لنيابة جزر الحلانيات بولاية شليم وجزر الحلانيات بمحافظة ظفار.

وبحسب جريدة الشبيبة العمانية دعت الوزارة مالك السفينة إلى وجوب قطرها وانتشالها من الموقـع الحالي، وذلك خلال 5 أيام من تاريخ نشر هذا الإعلان.

وأكدت الوزارة بأنها ستتخذ الإجراءات القانونية في حالة عدم تنفيذ الأمر خلال المدة المحددة، وذلك وفق قانون تنظيم الملاحة البحرية في المياه الإقليمية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (81/98).