حرصا على سلامة المواطنين.. تشغيل كوبري المشاه بشارع المطار بـ الجيزة

أعلنت محافظة الجيزة تشغيل تجريبي لكوبري المشاه بشارع المطار بحي شمال الجيزة وغلق الممر غير الآمن بذات القطاع حفاظا على سلامة المواطنين.

وأكدت المحافظة أن ذلك انطلاقا من حرصها في التسهيل علي مواطنيها وتنفيذ لتكليفات السيد اللواء احمد راشد محافظ الجيزة بشأن توفير ممر امن للمواطنين بشارع المطار بحي شمال الجيزة .



وقالت المحافظة في بيان: تم فجر اليوم غلق الممر الغير امن بشارع المطار بجوار المطافي والقيام بالتسغيل التجريبي لكوبري المشاه الجديد وقد تم وضع اللافتات الإرشادية بتوجيه المواطنين لاستخدام كوبرى المشاه".



وأهابت محافظة الجيزة بالمواطنين الالتزام باستخدام كوبرى المشاه حرصا على سلامتهم .



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